Didžiuliais laimėjimais lažybose garsėjantis senelis patyrė fiasko: prarado didžiulę sumą

Praėjusiais metais 72 metų vyras, kuris užsidirbo pardavinėdamas baldus per „Gallery Furniture“, sugebėjo laimėti lažybose laimėti 61 mln., statydamas už tai, kad jo mylima beisbolo komanda „Houston Astros“ nugalės „Philadelphia Phillies“ MLB pasaulio serijoje, ir dėl to pateko į viso pasaulio laikraščių antraštes.

Tačiau kartais kartu su dideliais laimėjimais ateina ir dideli pralaimėjimai

2022 m. jis pralaimėjo apie 7,8 mln. eurų dėl lažybų, kad „Cincinnati Bengals“ įveiks „Los Angeles Rams“ „Super Bowl“ turnyre. Šių metų pradžioje jis taip pat pralaimėjo 989 tūkst. eurų ir dėl Kentukio derbio.

Žinoma, pernai gavęs tokį pelningą užmokestį, McIngvale'as turėjo paremti savo „Astros“, kad ši įveiktų „Texas Rangers“ ir patektų į MLB pasaulio seriją. Tačiau galiausiai jie pralaimėjo 11:4 „Rangers“ klubui, kuris taip pat pateko į finalą.

REKLAMA

REKLAMA

Varžybų metu Mackas buvo pastebėtas susmukęs savo vietoje ir viena ranka užsidengęs veidą, kai Teksaso komanda 7-osiose rungtynėse įmušė dar du įvarčius ir persvėrė rezultatą 8:2, aiškiai nusivylęs „Astros“ pasirodymu.

REKLAMA

The Rangers are up 8-2 and Mattress Mack's Astros futures are in serious trouble pic.twitter.com/LInfYnnRgz — br_betting (@br_betting) October 24, 2023

Laikraštis „New York Post“ teigė, kad baldų magnatas galėjo laimėti daugiau kaip 40 mln. eurų, jei „Astros“ būtų pavykę patekti į Pasaulio taurę ir ją laimėti.

Vienas gerbėjas pakomentavo McIngvale vaizdo įrašą, kuriame jis stebi savo komandos pralaimėjimą, ir parašė:

„Šis vyrukas pernai laimėjo milijonus, nesvarbu, kad jis prarado šiek tiek pinigų, taip veikia lažybos“;

REKLAMA

REKLAMA

„Jis atrodo ligotas“;

„Jis iškrito iš žaidimo, greitai bankrutuos“.

Tačiau, nepaisant didžiulio nuostolio, McIngvale'as greičiausiai per daug nenukentėjo, turint omenyje, kad jo grynoji vertė, kaip pranešama, yra šiek tiek daugiau nei 255 mln. svarų sterlingų. Be to, per daugelį metų jis visada statė daug už tai, kad „Astros“ laimės Pasaulio seriją, taip reklamuodamas „Gallery Furniture“.