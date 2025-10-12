Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
97
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Dar kartą „išdurtas“ Remigijus Žemaitaitis: davė interviu neegizstuojančiai laidai, gavo apdovanojimą

2025-10-12 17:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 17:21

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis dar kartą liko apgautas. Šįkart tai padarė „YouTube“ kanalo „Nešvankiai“ kūrėjai, kurie pasidalijo vaizdo įrašu, pavadintu „Kaip apgavome Žemaitaitį“.

Remigijus Žemaitaitis dar kartą liko apgautas (nuotr. YouTube)
7

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis dar kartą liko apgautas. Šįkart tai padarė „YouTube“ kanalo „Nešvankiai“ kūrėjai, kurie pasidalijo vaizdo įrašu, pavadintu „Kaip apgavome Žemaitaitį“.

REKLAMA
97

Kanalo kūrėjai vaizdo įrašu pasidalijo sekmadienį, spalio 12 d.

Remigijus Žemaitaitis dar kartą liko apgautas
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Remigijus Žemaitaitis dar kartą liko apgautas

Apgavo Žemaitaitį

„Pakvietėme Remigijų Žemaitaitį į netikrą laidą ir nufilmavome labai nekokybišką interviu. Laiške nurodėme, kad ji bus transliuojama per „LRT Kultūrą“, nors toks kanalas šiuo metu iš viso neegzistuoja. Tačiau tai nesutrukdė gauti teigiamo Seimo nario atsakymo ir jo atvykimo į laidą“, – rašoma prie pasidalinto įrašo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kanalo kūrėjai pakvietė R. Žemaitaitį susitikti interviu, kurį davė neegzisutojančiai laidai bei gavo apdovanojimą.

REKLAMA
REKLAMA

R. Žemaitaitis vaizdo įrašė susitiko su netikru žurnalistu, kuriam atsakinėjo į įvairius klausimus apie vaikystę, galiausiai prie jo priėjo netikra gerbėja, kuri teigė, kad už jį balsavo. 

REKLAMA

Vaizdo įraše prie R. Žemaitaičio taip pat priėjo ir kanalo kūrėjas, kuris apsimetė benamiu, jo paprašė pinigų. Tačiau šis atsisakė tai padaryti.

„Jeigu duosiu, mane iš karto apkaltins papirkinėjimu“, – atsakė R. Žemaitaitis.

Interviu kulminacija tapo apdovanojimas – statulėlė. 

„Meninio Ugdymo, Lietuvos Kultūros Iniciatyvos Skatinimo apdovanojimas“, – rašoma ant apdovanojimo.

Interviu žiūrėkite čia:

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Išdurtieji ploja atsistoję !!!
Išdurtieji ploja atsistoję !!!
2025-10-12 17:33
O kodėl TV3 nerašo apie 100-ąjį kartą išdurtą vilnieti, kurio lėšomis bus statomas x4 brangesnis ir niekam nereikalingas stadionas su vaikų darželiu ir biblioteka šalia ( pagal Benkunsko pageidavimą..) ?
Stepukonis vaikšto sau laisvėje ir juokiasi iš tokių naivių kaimiečių..
Atsakyti
Lochai žurnalistai
Lochai žurnalistai
2025-10-12 17:38
Tai kad žurnalistai kopijuoja tokius triukus iš Rusijos žiniasklaidos. Jokio originalumo, durneliai ir tiek. Juoktis reikia ne iš Žemaitaočio, bet iš tokių lochų žurnalistų, propuoguojančių ruskių patyčių kultūrą.
Atsakyti
Pilietis
Pilietis
2025-10-12 17:59
Nuo Žemaitaičio visa tai ,, kaip nuo žąsies vanduo". O apie Lietuvos žurnalistų lygį tai daug ką pasako. Darosi įdomu, ką veikia žurnalistų etikos tatnybą. Nors turbūt net neverta ieškoti etikos Lietuvos žiniasklaidoje.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (97)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų