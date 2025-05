Ateiviu panoręs tapti vyras susidūrė su sunkimais: pamatykite, kaip jis atrodė anksčiau

Vyras, kuris ėmėsi kraštutinių kūno modifikacijų, atskleidė, su kokiomis kasdienėmis kovomis susiduria dėl savo išvaizdos, skelbė unilad.com.

Nusipjovė kelis pirštus

Anthony Loffredo, norėdamas įgyvendinti savo svajonę tapti „ateiviu“, nusipjovė kelis pirštus ir abi ausis.

Prancūzijoje gyvenančio vyro kelionė prasidėjo prieš dešimtmetį, kai jam buvo padalytas liežuvis kaip gyvatės.

Dabar jam 36 metai, jis juodai išsitatuiravo beveik visą kūną, įskaitant akis, pasidarė veido implantus ir net amputavo dalį lūpų ir nosies.

Susiduria su sunkumais

Kai kurios jo modifikacijos buvo tokios ekstremalios, kad dėl jų teko keliauti į skirtingas pasaulio šalis. Tačiau, kaip sužinojo Anthony, išsiskiriant iš minios, kyla savų problemų.

2023 m. dokumentiniame filme „I Transformed Myself Into An Alien“ (liet. „Persikūnijau į ateivį“) Anthony atvirai pasakoja apie diskriminaciją, su kuria susiduria kasdieniame gyvenime.

Jis prisimena, kad jam neleido įeiti į restoranus, neleido dalyvauti pokalbiuose dėl darbo, o „Uber“ vairuotojai tiesiog pravažiavo pro jį.

Vaikinas net negali atsidaryti „OnlyFans“ paskyros, nes programėlė negalėjo jo atpažinti, kad patikrintų jo profilį.

Anthony pateikė daugiau įžvalgų 2022 m. „Club 113“ podkaste, paaiškindamas: „Tai kasdienė kova, nes kiekvieną dieną randi naujų žmonių, kurie nesupranta, kurie nori teisti.

Toks jau tas gyvenimas; ne visi viską supranta, kaip ir aš nesuprantu daugelio dalykų apie daugelį žmonių.“

Praėjusiais metais Anthony, kuris dabar gyvena Meksikoje, paskelbė, kad stabdo projektą.

Kitas jo etapas – amputuoti koją ir pakeisti ją biomechaniniu protezu. Suprantama, kad tai taip ir neįvyko.

O praėjusių metų gruodį jis apskritai nutraukė likusią „Juodojo ateivio“ kelionę. Instagramo žinutėje jis paskelbė, kad „projektas jam neteko prasmės“.

Tačiau pertrauka truko neilgai, ir vasarą tatuiruočių entuziastas grįžo, kad pasiūlytų gerbėjams galimybę prisijungti prie jo transformacijos per „Black Alien“ programą.

Kursuose gerbėjai gali išmokti apie saugumą, sveikatą, higieną ir, žinoma, tatuiruočių darymą, todėl jie taip pat gali atlikti tatuiruotes.