Įtampa kyla: „Eurovizijai“ besiruošiantis atlikėjas savo dainą atliko aukštyn kojomis

Atlikėjas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame savo dainą atlieka aukštyn kojomis.

Tai – jau ketvirtasis kartas, kai V. Petersons išbando savo jėgas šiame konkurse.

Voldemars užsimena, kad kūrinys „Never fall for you again“ vos per plauką išvydo dienos šviesą. Vieno muzikinio užsiėmimo metu, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre, kur atlikėjas dirba meninės raiškos būrelių vadovu, dainos fragmentą jo telefone visai netyčia išgirdo puikaus balso sąvininkė Svajūnė Bagdonavičiūtė, kuri ne tik pastūmėjo atlikėją pabaigti dainą, bet ir sugalvojo pagrindinės priedainio eilutės tekstą.

„Manau gyvenimo žavesys yra tame, kad niekada nežinome, kas mūsų laukia rytoj. Ką tik rodos sakiau sau „Šiemet jokių Eurovizijų“, o po kelių dienų sėdžiu ir rašau dainą šiam konkursui“- šypsosi V. Petersons ir Jūsų dėmesiui pristato savo pasirinkimą 2021-ųjų metų nacionalinei Eurovizijos atrankai.