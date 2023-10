Vaida Poderytė-Bernatavičė – apie naują šeimą, santykius su Skaisgiriu ir pokyčius: gyvenu be dramų

Nors pora daug laiko praleidžia Italijoje, kur Elvinas turi verslą, bent jau kol kas įsikurti tik vienoje šalyje neplanuoja. Apie asmeninį gyvenimą atvirauti nelinkusi Vaida šįkart padarė išimtį ir atskleidė daugiau detalių apie vyrą, santykius su juo bei planus turėti didesnę šeimą. Taip pat moteris džiaugiasi sulaukusi netikėto pasiūlymo profesinėje srityje, kuris net kelia savotišką baimės jausmą.

Vaida ir Elvinas susipažino prieš kelerius metus dar karantino laikotarpiu. Tuo metu moteris jau buvo oficialiai išsituokusi su pirmuoju vyru – prodiuseriu Rolandu Skaisgiriu. Šis etapas Vaidai nebuvo emociškai lengvas, nes skyrybų procesas pareikalavo daug jėgų ir kantrybės. Ji troško ramybės, saugumo ir, kaip pati sako, tokios meilės, kai nereikia nuolat blaškytis. Ar visa tai pavyko pasiekti su Elvinu? Vaida tikina, kad po pernai liepą Italijoje įvykusių vestuvių, ji dabar gyvena laimingiausias dienas.

„Aš gyvenu tikrai gerai – be dramų, be skandalų, be kažkokių ekscesų. Pagaliau gyvenime yra ramybė, kuri man labai patinka. Mudviejų su tavimi, Renata, paskutinis pokalbis buvo po tų visų gyvenimiškų audrų, o dabar laikausi puikiai. Aišku, negyvenu standartiškai ramaus gyvenimo, kai vaikas išeina į mokyklą, aš į darbą, o vakare visi namo ir panašiai. Kadangi gyvenu tarp dviejų šalių – Lietuvos ir Italijos, esu nuolatiniame veiksme, judesy ir tikrai nesijaučiu kol kas pavargusi nuo to“, – sako Vaida.

Nors pašnekovė nevengia socialiniuose tinkluose dalintis asmeninio gyvenimo akimirkomis, kuriose ir sūnus Atas, ir kiti šeimos nariai, atvirauti apie dabartinį vyrą Vaida nelinkusi. Kodėl Elvinas toks paslaptingas ir ar jam nėra sunku šalia žmonos, kuri viešumoje puikiai žinoma? Vaida juokiasi, kad prie visko priprantama, tačiau vyras nuo pat pradžių buvo atviras – jis nėra viešas žmogus, jam nepatinka būti dėmesio centre, todėl pora turi savo susitarimus šiuo klausimu.

„Jis tiesiog yra mano Elvinas. Puikus vyras, mano žmogus ir jame man tinka viskas. Na, gal visgi yra, kas pagal tą „ABC“ ne visai atitinka, truputį erzina, tačiau suprantu, kad tai yra jo savybės, kurias turiu priimti, kaip ir Elvinas manąsias. Pavyzdžiui, aš esu didelė planuotoja. Labai mėgstu viską susidėlioti, patinka tikslumas, o mano vyras yra spontaniškesnis. Tai čia mūsų tikrai toks didelis skirtumas“, – sako pašnekovė.

Vaida neslepia, kad per pastaruosius metus ji pati stipriai keitėsi. Artėjant 33-ajam gimtadieniui, moteris teigia supratusi, kad jau nebeprivalo niekam nieko įrodinėti.

„Tie, kas mane gerai pažįsta, tikrai žino, kokia buvau ir kokia dabar esu, todėl puikiai mato tą skirtumą. Aš tapau žymiai supratingesnė, nes anksčiau buvau gana kategoriška, karštoko būdo, bet išmokau ramiau viską priimti. Manęs niekas nebeerzina, nenervina smulkmenos ir daug dalykų nebekelia blogų emocijų. Didžiausios ir svarbiausios pamokos gyvenime yra apie žmogiškumą.

Aš dabar suprantu, kad visą laiką gyvenau lenktynėse su savimi. Labai daug metų jaučiau, kad vis turiu kažką kitiems įrodyti – mokykloje ne kartą girdėjau, kad man tėvai nuperka gerus pažymius, nors mokiausi puikiai. Vėliau, atsiradus Rolandui, daug buvo kalbų, kad aš pati nieko nesugebu, nes viską ant lėkštės paduoda vyras.

Tie žodžiai kitiems juk nieko nereiškia, o man viduje likdavo, todėl imdavau abejoti – gal aš tikrai nieko nesugebu? Turiu įrodyti, kad galiu! Tokios lenktynės su savimi labai daug kainuoja, bet dabar jau žinau, kad nieko įrodinėti nereikia“, – atvirai sako Vaida.

Laidoje taip pat išgirsite, ar moters bendravimas su buvusiu vyru Rolandu pajudėjo iš mirties taško? Kaip Elvinui sekasi sutarti su jos sūnumi Atu? Pašnekovė atskleis, su kokiais paauglystės pradžios iššūkiais jau susiduria ir kaip jai pavyko sukurti ypatingą ryšį su savo pirmagimiu? Ar noras dar kartą tapti mama niekur nedingo? Išvysite ir kokį be galo brangų daiktą Vaida atsinešė į studiją paslaptingoje juodoje dėžutėje.

Visą interviu su Vaida Poderyte-Bernataviče žiūrėkite straipsnio pradžioje.

