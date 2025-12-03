Makalius įvardijo dažną keliautojų prašymą: „Lietuviai nenori atostogauti šalia rusų“

Tačiau naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ viešėjęs verslininkas ir kelionių ekspertas Rimvydas Širvinkas-Makalius abejoja, kad svarstymai kada nors virs realybe ir lietuviams teks pratintis atostogauti kitaip:
„Prieš 15 metų, kai pradėjau verslą, apie tai jau pradėjo viešbučiai kalbėti. Nežinau, ką Turkijos turizmas tokiu atveju darytų, jeigu jie panaikintų šį maitinimo tipą. Juk tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl į Turkijos pakrantę tiek žmonių keliauja, kurie su šeimomis nori, liaudiškai tariant, nulipti nuo puodų.
Yra, tiesą pasakius, pasaulyje viešbučių ir taip pat švediško tipo restoranų, kurie įveda baudas – jei prisikrovei maisto ir paskui lėkštėje jo palieki. Aš negaliu nuspėti ateities, bet manau, kad yra labai maža tikimybė, jog Turkija tokį žingsnį galėtų priimti“, – į nuogąstavimus atsako „Verta žinoti“ viešėjęs ekspertas.
R. Širvinskas taip pat priduria, kad daugėja sąmoningų keliautojų, kurie įsivertina savo galimybes ir neperkrauna lėkščių maisto kalnais, jiems rūpi produktų kokybė, o ne kiekybė. Į paketo kainą įskaičiuoto alkoholio svarbos aspektas taip pat kinta:
„Vis daugiau sulaukiame tokių atsiliepimų, kad mes, lietuviai, esame tikrai geri ir gerbiami keliautojai užsienyje. Kuo toliau, tuo labiau matome, kad žmonės dėmesį kreipia į maitinimą, maitinimo laikus, kartus, kokybę, ar yra vaikų meniu ir panašiai. Alkoholinių gėrimų klausimas yra vis mažiau aktualus“, – akcentuoja laidos svečias.
Rinkdamiesi, kur praleisti atostogas, prie bazinių norų kelionės pageidavimų sąraše atsiranda ir prašymas negirdėti rusiškos muzikos bei aplenkti tuos viešbučius, kuriuose ilsisi turistai iš karą Ukrainoje pradėjusios valstybės:
„Taip, yra mūsų tautiečių, kurie prašo viešbučių, kur būtų kuo mažesnis procentas, pavyzdžiui, rusų. Kalbant apie karo klausimą, tai jis yra skaudus – lietuviai nenori atostogauti šalia rusų, nenori girdėti rusiškų muzikų viešbutyje ir panašiai. Tokiu atveju rekomenduočiau nesirinkti krypčių, kuriose labai stipriai jie koncentruojasi, nes jiems leidžiama ten nukeliauti. Arba tikrai paieškoti kažkokio viešbučio, kuris labiau orientuojasi į europiečius, į Vakarų Europą, į vokiečius, pavyzdžiui. Yra tikrai nemažai viešbučių Turkijoje, Egipte, kuriuos rusai tiesiog aplenkia“, – pataria keliautojas.
Daugiau apie tai, kur Naujuosius metus sutiks užkietėjęs keliautojas R. Širvinskas-Makalius, ką jis pasirinktų turėti – privatų lėktuvą, super jachtą ar bet kurį norimą viešbutį, kiek už keliones mokėsime 2026-aisis, ar dar galima suspėti įsigyti kelionių šventiniam laikotarpiui
Apie ką kalbėjome:
00:48 Kur Naujus? Makalius jau žino, kaip švęs
02:06 Trys populiariausi variantai Naujiesiems sutikti
03:45 Netikėti klausimai Makaliui: štai ko nežinojote apie keliautoją
10:34 Iššūkiai keliaujant: nuslydęs nuo tako lėktuvas ir kontrabandiniai balioniai
13:04 Ką daryti keliautojams?
17:01 Turkijoje neliks „viskas įskaičiuota“?
20:06 Lietuviai nenori atostogauti šalia rusų
21:22 Kur keliauti šventiniu laikotarpiu: įvardijo kainas
24:20 Kiek kainuos kelionės 2026
26:09 Apie paskutinės minutės keliones
26:45 TOP krypčių prognozė kitiems metams
27:54 Makaliaus linkėjimas
