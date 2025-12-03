 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
17
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Video > Verta žinoti

Makalius įvardijo dažną keliautojų prašymą: „Lietuviai nenori atostogauti šalia rusų“

Laida „Verta žinoti“
2025-12-03 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Giedrė Kontrimovičienė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 19:00

Lietuvių pamilta Turkija naikina „viskas įskaičiuota“ – tokios naujienos pasiekė keliautojus dar šių metų vasarą. Tai, kad netrukus poilsis šioje šalyje gali atrodyti visai kitaip, paskatino turkų siekis kovoti su maisto švaistymu, atsisakant turistų pamėgto „viskas įskaičiuota“ formato viešbučiuose ir restoranuose. 

Lietuvių pamilta Turkija naikina „viskas įskaičiuota“ – tokios naujienos pasiekė keliautojus dar šių metų vasarą. Tai, kad netrukus poilsis šioje šalyje gali atrodyti visai kitaip, paskatino turkų siekis kovoti su maisto švaistymu, atsisakant turistų pamėgto „viskas įskaičiuota“ formato viešbučiuose ir restoranuose. 

REKLAMA
17

Tačiau naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ viešėjęs verslininkas ir kelionių ekspertas Rimvydas Širvinkas-Makalius abejoja, kad svarstymai kada nors virs realybe ir lietuviams teks pratintis atostogauti kitaip: 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prieš 15 metų, kai pradėjau verslą, apie tai jau pradėjo viešbučiai kalbėti. Nežinau, ką Turkijos turizmas tokiu atveju darytų, jeigu jie panaikintų šį maitinimo tipą. Juk tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl į Turkijos pakrantę tiek žmonių keliauja, kurie su šeimomis nori, liaudiškai tariant, nulipti nuo puodų. 

REKLAMA
REKLAMA

Yra, tiesą pasakius, pasaulyje viešbučių ir taip pat švediško tipo restoranų, kurie įveda baudas – jei prisikrovei maisto ir paskui lėkštėje jo palieki. Aš negaliu nuspėti ateities, bet manau, kad yra labai maža tikimybė, jog Turkija tokį žingsnį galėtų priimti“, – į nuogąstavimus atsako „Verta žinoti“ viešėjęs ekspertas.

REKLAMA

R. Širvinskas taip pat priduria, kad daugėja sąmoningų keliautojų, kurie įsivertina savo galimybes ir neperkrauna lėkščių maisto kalnais, jiems rūpi produktų kokybė, o ne kiekybė. Į paketo kainą įskaičiuoto alkoholio svarbos aspektas taip pat kinta:

„Vis daugiau sulaukiame tokių atsiliepimų, kad mes, lietuviai, esame tikrai geri ir gerbiami keliautojai užsienyje. Kuo toliau, tuo labiau matome, kad žmonės dėmesį kreipia į maitinimą, maitinimo laikus, kartus, kokybę, ar yra vaikų meniu ir panašiai. Alkoholinių gėrimų klausimas yra vis mažiau aktualus“, – akcentuoja laidos svečias.

REKLAMA
REKLAMA

Rinkdamiesi, kur praleisti atostogas, prie bazinių norų kelionės pageidavimų sąraše atsiranda ir prašymas negirdėti rusiškos muzikos bei aplenkti tuos viešbučius, kuriuose ilsisi turistai iš karą Ukrainoje pradėjusios valstybės:

„Taip, yra mūsų tautiečių, kurie prašo viešbučių, kur būtų kuo mažesnis procentas, pavyzdžiui, rusų. Kalbant apie karo klausimą, tai jis yra skaudus – lietuviai nenori atostogauti šalia rusų, nenori girdėti rusiškų muzikų viešbutyje ir panašiai. Tokiu atveju rekomenduočiau nesirinkti krypčių, kuriose labai stipriai jie koncentruojasi, nes jiems leidžiama ten nukeliauti. Arba tikrai paieškoti kažkokio viešbučio, kuris labiau orientuojasi į europiečius, į Vakarų Europą, į vokiečius, pavyzdžiui. Yra tikrai nemažai viešbučių Turkijoje, Egipte, kuriuos rusai tiesiog aplenkia“, – pataria keliautojas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Daugiau apie tai, kur Naujuosius metus sutiks užkietėjęs keliautojas R. Širvinskas-Makalius, ką jis pasirinktų turėti – privatų lėktuvą, super jachtą ar bet kurį norimą viešbutį, kiek už keliones mokėsime 2026-aisis, ar dar galima suspėti įsigyti kelionių šventiniam laikotarpiui – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje. 

REKLAMA

Apie ką kalbėjome:

00:48 Kur Naujus? Makalius jau žino, kaip švęs

02:06 Trys populiariausi variantai Naujiesiems sutikti

03:45 Netikėti klausimai Makaliui: štai ko nežinojote apie keliautoją

10:34 Iššūkiai keliaujant: nuslydęs nuo tako lėktuvas ir kontrabandiniai balioniai

13:04 Ką daryti keliautojams?

17:01 Turkijoje neliks „viskas įskaičiuota“?

20:06 Lietuviai nenori atostogauti šalia rusų

21:22 Kur keliauti šventiniu laikotarpiu: įvardijo kainas

24:20 Kiek kainuos kelionės 2026

26:09 Apie paskutinės minutės keliones

26:45 TOP krypčių prognozė kitiems metams

27:54 Makaliaus linkėjimas

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vilniaus oro uostas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Per šventes vyksite į užsienį? Štai kiek teks išleisti pinigų (3)
Vilniaus oro uostas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
„Žmonės savo planų neatsisako“ – balionai nestabdo: kelionių agentūros fiksuoja net 15 proc. daugiau užklausų (22)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Va
Va
2025-12-03 19:11
Aš tai dar ir šalia vatnykų nenorėčiau atostogauti...
Atsakyti
Nu
Nu
2025-12-03 19:13
Tegul pyzdina nx iš Ukrainos tie padlos kacapai!!!!
Atsakyti
Kodėl ?!!
Kodėl ?!!
2025-12-03 19:14
Būtų galimybė tiesiogiai išsiaiškinti kieno krymas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (17)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų