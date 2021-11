Aukcionui ruošiamios brangenybės: kolekcijoje – ir Rusijos didžiajai kunigaikštienei priklausę papuošalai

Rožinis deimantas – jau kitą savaitę Ženevoje vyksiančio „Sotheby’s“ aukciono pažiba. Kiek daugiau nei penkis gramus sveriantis briliantas stebina ne tik savo dydžiu, bet ir išskirtine spalva. Tad norintiems jį įsigyti, teks plačiai atverti piniginę. Aukciono atstovai tikisi žiedą su šiuo deimantu parduoti už apvalią 3–5 milijonų eurų sumą.

„Jo spalva fantastiška – su šiek tiek, bet ne per daug oranžinio atspalvio. Ji labai subtili. Be to, šis akmuo dėl švytėjimo netampa miglotas ir nėra grūdėtas, o tai – labai reta rožiniams deimantams“, – tikina aukciono atstovas Olivier Wagneris.

O kaip manote, kiek brangenybių kolekcionieriai paklos už šiuos baltųjų deimantų auskarus? „Sotheby’s“ siūloma pradinė kaina – kiek daugiau nei pusketvirto milijono eurų, tačiau aukciono ekspertai įsitikinę, kad parduos juos gerokai brangiau.

Beje, „Sotheby’s“ turi ką pasiūlyti ir istorija besidomintiems pirkėjams. Tai – safyrų ir deimantų segė su auskarais. Brangakmenių istorija įspūdinga. Jie priklausė paskutinio Rusijos imperatoriaus Nikolajaus II tetai, Rusijos didžiajai kunigaikštienei Marijai Pavlovnai, kuri buvo vadinama Sankt Peterburgo elito karaliene.

„Ji turėjo fantastišką brangenybių kolekciją, ji dievino brangenybes. O kilus revoliucijai, ji buvo viena paskutinių moterų, palikusių Rusiją 1919–aisiais. Tačiau prieš tai – 1917–aisiais – ji įdavė brangakmenius džentelmenui, kuriuo pasitikėjo, britų diplomatui A. H. Stpfordui“, – aiškina O. Wagner.

Tik britų diplomato dėka brangenybes pavyko išsaugoti.

„Jis pats išvežė brangenybes iš Rusijos į Londoną. Po ilgos kelionės per Švediją ir Norvegiją jis galiausiai laivu atplaukė į Angliją ir perdavė brangenybes Londono bankui. Po kelerių metų didžioji kunigaikštienė jas atgavo“, – pasakoja aukciono atstovas.

Aukciono organizatoriai įsitikinę, kad šis rinkinys pirkėjui atsieis mažiausiai pusę milijono eurų.