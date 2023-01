17 metų vyresnis Romualdas suviliojo neįgalią merginą ir įklampino ją į skolas: kaltės neįžvelgia

Karolinos mama Dana įsitikinusi, kad sukčius pasinaudojo jos dukters neįgalumu. Jis apsimetė dėmesingu ir iki ausų įsimylėjusiu vyru, o toks dėmesys jo apskritai mažai sulaukiančiai merginai buvo itin malonus ir netikėtas. Tačiau visą tą laiką Ruslanas nuo Karolinos slėpė, kad turi antrąją pusę.

„Aš pradėjau ją sekti, nes ji pradėjo su kažkuom naktimis kalbėti ir išgirdau, kad prašė pervesti pinigų. Aš paklausiau su kuo kalbi, o ji atsakė, kad nesvarbu. <...> Ji tiesiog bėgo iš namų, mes net buvome susikibusios ir jai pasakiu, kad jeigu išeini, tai rinkis drabužius ir eik lauk “, – teigė nuo aferisto nukentėjusios šiaulietės mama.

Anot jos, vieną dieną pati Karolina suprato, kad ją Ruslanas mulkina, tačiau net ir iš šios situacijos apsukrus vyras sugebėjo išlipti sausas.

„Ji policijai buvo parašiusi pareiškimą prieš jį, bet jis įkalbėjo ją atsiimti pareiškimą ir tikrai atsiėmė. Jis tokių jai žodžių pričiulbėjęs yra... Kad jei tu mane myli, tai tu atsiimsi pareiškimą. <...> Jis žinojo, kad ji gauna nemažus pinigus. Jos neįgalumo pašalpa yra 480 eurų“, – tikino Karolinos mama, kuri paskaičiavo, kad šiuo metu vyriškis jos dukrai yra skolingas per 1600 eurų.

Ruslanas supranta, kad jam mesti labai rimti kaltinimai, tačiau neigia iš anksto turėjęs blogų kėslų. Anot vyriškio, iš pradžių mergina nuo jo slėpė tikrąjį savo amžių, nes buvo jį beprotiškai įsimylėjusi.

„Ji mane įsimylėjo, bet tikrai nebuvo taip, kad su ja gulėjau lovoje. Aš sakiau neskubėkime, bet ji sakė, kad mane myli ir viskas. Aš gyvenau kaime pas močiutę, ją prižiūrėdavau, sakiau jai, kad ji čia nebevažiuotų, bet ji pabėgdavo iš namų ir atvažiuodavo, o jos tėvai pradėjo man skambinėti ir man vos ne policiją kviesti“, – tvirtino už Karoliną septyniolika metų vyresnis vyras.

Pasak kuršėniškio, tuo metu, kai jis mezgė draugiškus santykius su Karolina, jis buvo susipykęs su savo mylimąja, kuri tuo metu buvo dvejiems metams išvykusi į užsienį.

„Ji netikėtai sugrįžo, o aš dar su Karolina bendravau ir aš nustebau pats net tada. Ji galvojo, kad išvažiuos, o aš čia jos lauksiu. Kai grįžo, man reikėjo rinktis ir aš su ja susitaikiau“, – tikino jis.

Karolinos mama vyriškiui dabar iškėlė ultimatumą. Esą per pusę metų jis gali gražiuoju atiduoti jai pinigus, o jei to nepadarys, ji kreipsis į policiją. Tačiau jis to neketina daryti, nes pati Karolina pirkdavo telefonus, kuriuos vėliau užstatydavo lombarduose, kad turėtų pinigų atvykti pas mylimąjį.

„Ji su taksi pas mane atvažiuodavo iš Šiaulių į Kuršėnus, tai čia ne dešimt eurų kainuoja. Sakė, kad mane myli, todėl čia ir važiuoja. Pasakiau jai, kad nedaryk tokių nesąmonių“, – savo kaltę neigė Ruslanas.

Visą apgautos merginos mamos ir kaltinamojo akistatą žiūrėkite straipsnio pradžioje.

