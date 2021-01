Dėl COVID-19 visame pasaulyje – daugiau ribojimų

Prancūzija vakcinuoja Nobelio premijos laureatus ir tikisi, kad jų pavyzdžiu paseks daugiau prancūzų. O štai Vengrija žmones skiepyti nusprendė rusiška vakcina.

Prancūzų mokslininkas Jean-Marie Lehnas – chemijos Nobelio premijos laureatas, kuris skiepijasi nuo koronaviruso, o kartu su juo ir dar šeši šia garbinga premija apdovanoti prancūzai. Nobelio premijos laureatai viliasi, kad tai padės padidinti pasitikėjimą vakcina ir nuo koronaviruso ims skiepytis daugiau tautiečių.

„Skiepijuosi, nes šiuo metu tai – vienintelis dalykas, kurį galime padaryti, kovodami su virusu. Vakcinos – vienas didžiausių mokslo ir medicinos pasiekimų. Tai visiškai akivaizdu“, – sako jis.

O šalies valdžiai ir vėl tenka sukti galvą, kaip užkirsti kelią viruso plitimui. Pastarosiomis dienomis Prancūzijoje kasdien nustatoma apie 30 tūkstančių naujų užsikrėtimo atvejų – daugiausia nuo lapkričio pradžios. Viruso nesustabdo net jau beveik savaitę nuo šešių vakaro iki šešių ryto galiojanti komendanto valanda.

Štai sveikatos apsaugos ministras įsėja prancūzus, kad paprastos, medžiaginės kaukės neapsaugo nuo naujojo viruso atmainų ir prašo visus apsirūpinti FFP2 respiratoriais, o epidemiologai neatmeta dar vieno griežto karantino galimybės.

„Tai, žinoma, būtų paskutinė priemonė. Dabar stebime, ar pailginta komendanto valanda pristabdys viruso plitimą. Jei taip, galėsime atsikvėpti. Jei ne, būsime priversti elgtis kaip Britanija ir Airija – skelbti dar vieną griežtą karantiną“, – teigia epidemiologas Arnaud Fontanet.

Kaip stabdyti koronavirusą, vakar tarėsi ir visos Europos Sąjungos šalys. Bendrijos lyderiai ragina žmones susilaikyti nuo nebūtinų kelionių ir įspėja, kad kelionių suvaržymai gali būti sugriežtinti, jeigu virusas ir toliau sparčiai plis. Tiesa, uždaryti sienas, kaip pavasarį, planų kol kas nėra.

Be to, Bendrija siūlo šalis, kuriose sergamumas itin aukštas, priskirti prie ryškiai raudonos kategorijos šalių, iš kurių atvykus reikėtų ne tik neigiamo testo rezultato, bet ir karantinuotis.

„Mes esame viena epidemiologinė zona, o ne atskiros valstybės narės, kuriose situacijos yra skirtingos. Virusą suvaldysime tik tuo atveju, jei turėsime tikslines priemones ir nesiimsime nereikalingų ribojimų, kaip aklas sienų uždarymas. Tai tik labai pakenktų mūsų ekonomikai, bet mažai prisidėtų prie viruso pažabojimo“, – kalba Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.

O štai Vengrijos spjūvis visai Europos sąjungai – priešingai nei bendrijos narės savo gyventojus ji nusprendė skiepyti rusiška ir iki šiol prieštaringai vertinama vakcina „Sputnik V“. Vengrija taip pat pasitvirtino Oksfordo universiteto su „AstraZeneca“ sukurtą vakciną, nors Europos Vaistų agentūra to dar nepadarė, o „Sputnik V“ ji apskritai nė neketina svarstyti. Vengrija nuolat kritikuoja Bendriją ne tik dėl lėto vakcinų tvirtinimo, bet ir stringančio įsigijimo.

„Dėl to kad vėluoja vakcinų pristatymas, mes buvome priversti ieškoti naujų tiekėjų, kurie galėtų greitai atvežti patikimos vakcinos“, – rėžia užsienio reikalų ministras Peteros Szijjarto.

Kovą su koronavirusu griežtina ir užvakar prisiekęs prezidentas Joe Bidenas. Jis neatsisako tikslo per pirmąsias 100 savo valdymo dienų panaudoti 100 milijonų vakcinos dozių ir taip gerokai paspartinti šiuo metu stringantį skiepijimą. Be to, J. Bidenas jau sugriežtino kaukių dėvėjimo taisykles ir nurodė karantinuotis į Ameriką atskrendantiems žmonėms.

„Aukų skaičius kitą mėnesį tikriausiai viršys 500 tūkstančių. Atvejų ir toliau daugės. Į šią beprotybę patekome ne per naktį, užtruks mėnesius, kol viską pakeisime. Bet noriu aiškiai pasakyti – mes tai išgyvensime“, – įsitikinęs šalies vadovas.

Tuo tarpu brazilams tenka susitaikyti, kad šiemet garsusis Rio de Žaneiro karnavalas neįvyks. Įprastai jis miestą drebina tokiu metu, tačiau dėl koronaviruso pandemijos jis buvo perkeltas į liepos mėnesį. Visgi Rio meras paskelbė, kad ir vasarą karnavalo nebus.

Japonija liepos 23-iąją startuoti turinčių olimpinių žaidynių kol kas neatšaukia. Nors „The Times“ skelbia, kad šaltiniai vyriausybėje dėl olimpiados abejoja, šalies premjeras sako, kad ryžto surengti olimpiadą jam netrūksta.

Yoshihide Suga, Japonijos premjeras: „Tokijo žaidynės taps simboliu, kuris reikš, kad žmonija įveikė koronavirusą. Mes esame pasiryžę sunkiai dirbti, kad surengtume saugias olimpines žaidynes.“

Visgi apklausos rodo, kad daugiau nei 80 proc. Japonų tvirtina, kad olimpiada turėtų būti atšaukta arba dar kartą atidėta.