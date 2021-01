Liepsnos Vilniuje akimirksiu prarijo gyvenamąjį namą: gyventojus apie gaisrą perspėjo kaimynai

Šiurpius vaizdus užfiksavo klientą prie regyklos Birbynių gatvėje atvežęs pavežėjas. Visai šalia tos vietos, kur pavežėjas išlaipino žmogų užsidegė gyvenamasis namas. Iš pradžių ėmė rūkti dūmai, tačiau tuoj pat iš didelio dūmų stulpo tvyksteli ir liepsnos.

Netrukus paaiškėja, kad viduje yra žmonių, tad nieko nelaukę gretimų namų gyventojai suskubo gelbėti name gyvenančią moterį. Nors ugnis plinta žaibiškai, ją iš ugnies išgelbėti pavyko.

„Jinai išėjusi, gal išbėgo žmonės skambinti į gaisrinę. O paskiau ji vėl grįžo, bet nuvarė prie anų durų, sako, yra kaimynas… Vėl grįžo, paskui atvažiavo giminaitis, pasirodo dar kažkas viduj yra. Jis išėjo, bet net nesuprasdamas, kad dega. Jis net nesuprato, kad dega“, – pasakoja įvykio liudininkas.

Name iš viso yra du butai – dviejų dalių name gyvena dar viena šeima. Viduje buvę žmonės išsigelbėjo, tačiau namas taip įsiliepsnojo, kad karštis neleido prisiartinti. Vėliau paaiškėjo, kad name yra dujų balionų, tad žmonėms teko iš stovėjimo aikštelės traukti automobilius.

Į įvykio vietą netruko atvažiuoti greitoji, tačiau ugniagesių automobiliai ėmė klimpti užpustytoje gatvelėje. Galiausiai ugniagesiams pavyko įveikti kliūtis kelyje, tačiau medinį dailylentėmis apkaltą namą liepsnos praryti spėjo.

Liepsnos buvo sutramdytos per pusvalandį, tačiau ugnis visai suniokojo stogą. Ugniagesiai praneša, kad išdegė dviejų kambarių butas, sudegė viduje buvę daiktai. Tuo tarpu kitas, trijų kambarių butas sulietas vandeniu.

Net užgesinus gaisrą vis plykstelėdavo nauji ugnies liežuviai, tad ugniagesiams teko visai nuardyti skardinį stogą – jis trukdė galutinai užgesinti namą.

Pirminiais duomenimis, gaisras galėjo kilti nuo krosnies ar netvarkingo dūmtraukio. Žmonės sako, kad gaisras kilo netrukus, kai gyventojas ją pakūrė.