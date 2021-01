Covid-19 itin paveikta Brazilija pradėjo skiepytis – naudoja kinų sukurtą vakciną

Tuo metu Portugalija fiksuoja mirčių antirekordus ir sako, kad šalies medicinos sistema parklupdyta, o Prancūzijoje į ligonines patenka vis daugiau koronavirusu užsikrėtusių žmonių.

Prancūzijos Le Mano miesto ligoninėje intensyviosios terapijos skyriuje gydomi patys sunkiausi koronaviruso ligoniai. Prancūzijos sveikatos ministras sako, kad pastarųjų dienų skaičiai kelia nerimą. Ligoninėse beveik 26 tūkstančiai koromaviruso pacientų.

Tai didžiausias skaičius nuo gruodžio 8-osios, o intensyviosios terapijos skyriuose pacientų vis daugėja jau devintą dieną iš eilės. Įstaigos vadovams dabar baimę kelia naujoji, iš Jungtinės Karalystės į Prancūziją atkeliavusio ir gerokai greičiau plintančio viruso atmaina.

„Mes šiek tiek sunerimę dėl to, kad ateinančiomis savaitėmis skaičiai dar augs. Manome, kad naujosios viruso atmainos susirgimų piką pasieksime tik vasario pabaigoje ar kovo pradžioje“, – sako skyriaus vadovas Christophe Guitton.

Tuo metu Portugalija sako, kad šalies sveikatos sistema jau parklupdyta. Dar iki pandemijos, ši šalis 100-ui tūkstančių gyventojų turėjo mažiausią intensyviosios teripijos lovų skaičių Europoje. 10 milijonų gyventojų turinti šalis tokiomis lovomis gali aprūpinti vos 672 žmones, o štai prieš pora dienų 647-ias vietas intensyviosios terapijos skyriuose buvo užėmę koronaviruso pacientai.

Be to, Portugalijoje iš sekmadienio į pirmadienį mirė 167 koronavirusu užsikrėtę žmonės – daugiausiai per vieną dieną nuo pandemijos pradžios.

„Krūvis milžiniškas. Lovų daugiau neatsiranda, ligoninės sienos neprasiplečia, o darbuotojų ligoninėje irgi neatsiranda daugiau. Mes nebeturime vietų ir pajėgumų. Tiesiog nebeturime“, – pasakoja ligoninės atstovas Antonio Lacerda.

Tuo metu Jungtinė Karalystė bando apsisaugoti nuo braziliškojo viruso atmainos. Šalyje įsigaliojo nauji kelionių reikalavimai. Visi atvykstantieji į Jungtinę Karalystę privalo pateikti neigiamą koronaviruso testą ir izoliuotis dešimčiai dienų.

Izoliacija sutrumpėja tik tuo atveju, jei praėjus penkioms dienoms po atvykimo į šalį koronaviruso testas ir vėl būna neigiamas. Šalies premjeras Borisas Johnsonas viliasi, kad ribojimai ir masinis vakcinavimas padės suvaldyti viruso plitimą.

Tuo metu Brazilijoje, kuri yra trečia pagal užsikrėtusiųjų ir antra pagal mirčių nuo koronaviruso skaičių, pagaliau prasidėjo skiepijimas.

Brazilija žmones skiepyti pradėjo kinų „Sinovac“ sukurta vakcina. Ja žmonės jau skiepijami Indonezijoje ir Turkijoje. Tiesa, jos efektyvumas tesiekia vos 50 procentų.