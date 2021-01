Nukentėjo ne tik norėję į užsienį: Olga neatgauna 300 eurų už neįvykusį poilsį Birštone

Į keliones dėl pandemijos neišvykę tautiečiai pinigus galės atgauti per trumpesnį laiką – ne per tris mėnesius, o per dvi savaites, taip po Europos Komisijos reikalavimų nusprendė Seimas. O kelionių agentūros lietuviams vis dar skolingos beveik keturis milijonus eurų. Tiesa, naujas terminas, kelionių organizatorių prašymu, įsigalios tik po mėnesio. Tuo metu saulės ištroškę žmonės vis drąsiau dairosi kelionių krypčių būsimoms atostogoms.