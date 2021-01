Maldeikienė kirto Uspaskichui: „Nereikia vaidinti povo, kai esi višta“

Europarlamentaras internete gėjus išvadino iškrypėliais, o Aušra Maldeikienė šiuos „Darbo partijos“ vėliavnešio pareiškimus išvertė politinei grupei, kuriai Europos Parlamente Uspaskichas priklauso. Partijas ne kartą keitęs Guoga šįkart aiškina, kad būti Uspaskicho partijos kolega jam ėmė darytis gėda.

„Suprantat, aš nenoriu, kad mano pokalbius, laidą komentuotų „pedikai“ visokie, todėl kad tai ne jiems laida šiaip, suprantat? Ir aš būtent kalbu apie pedikus, apie iškrypėlius“, – sako europarlamentaras Viktoras Uspaskich.

Tokiais žodžiais sekmadienio vakarą europarlamentaras Viktoras Uspaskichas kreipėsi į dešimtis tūkstančių sekėjų savo „Facebook“ paskyroje. Ir mintį tęsė toliau.

„Tiems, kuriems likimas gyvenimą tokį davė, ne jų kaltė, kad tai yra kažkoks potraukis, kad jie jaučiasi vyro rūbuose kaip moteris. Dauguma tokių žmonių nesireklamuoja, bet kurie savo pimpalą įkiša po sijonu, eina į gatvę, rėkia, tai yra pedikai, iškrypėliai ir tikrai neturi būti toleruojami tokie dalykai“, – pasakoja V. Uspaskich.

Vieni lietuvių europarlamentarai šiuos homofobiškus V. Uspaskicho pasisakymus vertina su šypsena, kiti smerkia.

„Tokiomis blevyzgomis ir kalbėjimu tokia gatvės kalba, visiškai žema gatvės kalba viešumoje tu kompromituoji savo vardą“, – teigia europarlamentaras Petras Auštrevičius.

„Jis kliedi ir viskas. Nereikia vaidinti povo, kai esi višta, o tai nuolat daro ponas V. Uspaskichas“, – kalbėjo europarlamentarė Aušra Maldeikienė.

„Viktoro Uspakich Europos Parlamente čia nelabai kas žino“, – sako europarlamentarė Rasa Juknevičienė.

Visgi europarlamentarė Aušra Maldeikienė nusprendė netylėti ir viešai „Twitteryje“ paklausė, kaip V. Uspaskicho retoriką vertina liberali, homoseksualų teises ginanti Europos Parlamento grupė „Renew Europe“, kuriai ir priklauso ne kas kitas, o pats V. Uspaskichas.

„Ponas V. Uspaskichas Briuselyje kalba visiškai atvirkščiai negu Lietuvoje. Vandeniu jis ten neprekiauja ir palaiko homoseksualius asmenis, sėdėdamas grupėje, kuri yra už homoseksualius asmenis. „Renew“ grupė buvo šokiruota”, – pasakoja A. Maldeikienė.

Po to liberalų grupės „Renew Europe“ pirmininkas, rumunų politikas Dacianas Ciolosas pareiškė, kad V. Uspaskicho paskelbto vaizdo įrašo turinys yra visiškai nepriimtinas, nes kupinas neapykantos ir akivaizdžiai homofobiškas. Dėl to pareikalavo atsiprašyti. Kaip ir V. Uspaskichas, „Renew Europe“ priklausantis Petras Auštrevičius sako, kad jei to nepadarys, V. Uspaskichui gresia pašalinimas Europos liberalų frakcijos.

„Kitą pirmadienį bus svarstomas šitas klausimas. Todėl jeigu nebus pateikti suprantami ir įtaigūs argumentai iš jo pusės, manau, kad pirmadienio jis gali nesulaukti būdamas mūsų grupės nariu. Telieka apgailestauti, kad kažkas, praėjus dviem metams po grupės susitarimo, gyvena tokį atskirą, aš sakyčiau, populistinį gyvenimą“, – teigia P. Auštrevičius.

„Tai labai primena ir Kremliaus naratyvus. Iš Kremliaus nuolat tokie naratyvai eina sąmoningai skleidžiami, ypatingai Rytų Europos šalyse, Rytų partnerystės šalyse, net pavadinimai tam tikri sukurti – ten „Gayropa“ ir panašiai, tai čia labai tinka Kremliaus demagogijai ir tai skleidžiamai propagandai, nukreiptai būtent prieš ES“, – kalbėjo R. Juknevičienė.

Su pačiu homofobišką turinį paviešinusiu V. Uspaskichu TV3 žinioms šiandien susisiekti nepavyko. Tuo metu su Darbo partija į Seimą išrinktas Antanas Guoga šiandien atsisakė Seimo nario mandato. Sutapimas ar ne, tačiau apie šį sprendimą jis pranešė po tokio komentaro apie neapykantą kurstantį V. Uspaskicho pasisakymą.

„Man gėda. Jeigu mano kolegoms normalu būti tokio psichiškai nestabilaus žmogaus vadovaujamoje partijoje, tai man gėda. Ir aš tai sakau garsiai. Man nepriimtina, jog tokie klounais virstantys veikėjai skleistų patyčias, niekintų dalį visuomenės, kurstytų negatyvias emocijas“, – sako mandato atsisakantis parlamentaras Antanas Guoga.

Guoga į Seimą išrinktas su opozicine Darbo partija. Jam pasitraukus, į Seimą patektų pirmas po brūkšnio partijos sąraše likęs Artūras Skardžius.