 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Valstybės kontrolė perspėja: be naujų pajamų šaltinių Lietuvai 2029-aisiais teks mažinti gynybos finansavimą

2025-11-06 10:29 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 10:29

Per ateinančius metus neradus naujų tvarių biudžeto pajamų šaltinių, 2029-aisiais Lietuvai teks mažinti gynybos finansavimą, skelbiama Valstybės kontrolės (VK) išvadoje būsimo valstybės biudžeto projektui.

Pinigai (nuotr. SCANPIX)

Per ateinančius metus neradus naujų tvarių biudžeto pajamų šaltinių, 2029-aisiais Lietuvai teks mažinti gynybos finansavimą, skelbiama Valstybės kontrolės (VK) išvadoje būsimo valstybės biudžeto projektui.

REKLAMA
2

Anot auditorių, šiuo metu galioja Europos Sąjungos (ES) patvirtinta Lietuvos biudžeto deficito išlyga, leidžianti į deficitą neįskaičiuoti gynybai per ketverius metus išleidžiamo 1,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Todėl 2026-2028 metų valstybės biudžeto projektas atitinka fiskalinės drausmės taisykles, bet iki išnaudojant šią išlygą Lietuvai būtina užtikrinti tvarius gynybos ir kitų sričių finansavimo šaltinius, nurodo VK.

REKLAMA
REKLAMA

„Jei laiku nepriimsime sprendimų dėl tvaraus gynybos finansavimo, po 2028 m. reikės staigiai mažinti deficitą. Tai reikštų arba naujus pajamų šaltinius, arba mažinamas išlaidas“, – išvadoje teigia valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.

REKLAMA

„Kviečiu pažvelgti realybei į akis – jei 2029 m. nenorime mažinti gynybos finansavimo, papildomų pajamų klausimas turi būti išspręstas dar iki pasibaigiant išlygos dėl gynybos taikymui 2028 m.“ – pažymi ji.

Atsižvelgus į beveik kasmet priimamus sprendimus, kurie nenumatyti biudžeto projekte, valdžios sektoriaus deficitas 2028 m. viršys 3 proc. nuo BVP ribą.

Anot VK, kitąmet jis bus didesnis nei šiemet, o skolą dar sparčiau augins karinei įrangai skirti avansiniai mokėjimai.

Išvadą valstybės biudžeto projektui VK ketvirtadienį pateikė Seimui.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų