Valstybės kontrolė perspėja: be naujų pajamų šaltinių Lietuvai 2029-aisiais teks mažinti gynybos finansavimą

Anot auditorių, šiuo metu galioja Europos Sąjungos (ES) patvirtinta Lietuvos biudžeto deficito išlyga, leidžianti į deficitą neįskaičiuoti gynybai per ketverius metus išleidžiamo 1,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Todėl 2026-2028 metų valstybės biudžeto projektas atitinka fiskalinės drausmės taisykles, bet iki išnaudojant šią išlygą Lietuvai būtina užtikrinti tvarius gynybos ir kitų sričių finansavimo šaltinius, nurodo VK.
„Jei laiku nepriimsime sprendimų dėl tvaraus gynybos finansavimo, po 2028 m. reikės staigiai mažinti deficitą. Tai reikštų arba naujus pajamų šaltinius, arba mažinamas išlaidas“, – išvadoje teigia valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.
„Kviečiu pažvelgti realybei į akis – jei 2029 m. nenorime mažinti gynybos finansavimo, papildomų pajamų klausimas turi būti išspręstas dar iki pasibaigiant išlygos dėl gynybos taikymui 2028 m.“ – pažymi ji.
Atsižvelgus į beveik kasmet priimamus sprendimus, kurie nenumatyti biudžeto projekte, valdžios sektoriaus deficitas 2028 m. viršys 3 proc. nuo BVP ribą.
Anot VK, kitąmet jis bus didesnis nei šiemet, o skolą dar sparčiau augins karinei įrangai skirti avansiniai mokėjimai.
Išvadą valstybės biudžeto projektui VK ketvirtadienį pateikė Seimui.