„Swedbank“ Lietuvoje 2023 metais uždirbo 361 mln. eurų pelno – 2,5 karto daugiau nei užpernai

2023 metais „Swedbank“ Lietuvoje bendrosios pajamos siekė 762 mln. eurų, grynosios palūkanų pajamos siekė 609 mln. eurų, grynosios komisinių pajamos – 122 mln. eurų. Per praėjusius metus bankas valstybei sumokėjo beveik 130 mln. eurų solidarumo mokesčio.

„Swedbank“ Lietuvoje skolinimo apimtys pernai, lyginant su 2022 metais, išaugo 10 proc. Bendras „Swedbank“ paskolų portfelis 2023 m. ketvirto ketvirčio pabaigoje viršijo 8,5 mlrd. eurų. Verslo klientų finansavimo portfelis augo 19 proc. ir siekė 3,2 mlrd. eurų. Gyventojų finansavimo apimtys didėjo 6 proc. iki 5,4 mlrd. eurų. Bendra „Swedbank“ Lietuvoje paskolų portfelio kokybė išlieka itin gera.

2023 metų pabaigoje „Swedbank“ Lietuvoje bendras indėlių portfelis viršijo 15 mlrd. eurų. Lyginant su 2022 metais, banko bendras indėlių portfelio dydis išliko stabilus. Gyventojų terminuotųjų indėlių portfelis 2023 metais augo beveik 80 proc. ir siekė 2,8 mlrd. eurų. Praėjusiais metais iš viso savo klientams už indėlius „Swedbank“ sumokėjo beveik 70 mln. eurų palūkanų.

2023 metais būsto paskolų portfelis toliau augo ir metų pabaigoje siekė daugiau nei 4,5 mlrd. eurų. Per 2023 metus naujai išduotų būsto paskolų suma siekė 634 mln. eurų. Didėja dėmesys tvaresniam būstui – per 2023 metus išduota 18 proc. daugiau būsto paskolų aukštesnio arba aukščiausio energinio efektyvumo būstams. Automobilių finansavimo apimtys augo 20 proc. iki 258 mln. eurų. Per 2023 metus paskolų aplinkai draugiškiems automobiliams buvo išduota 32 proc. daugiau nei 2022 metais, už 34,3 mln. eurų.

Paskolų ir indėlių santykis 2023 metų pabaigoje siekė 56 proc. Nuostolio požymių turinčių paskolų portfelis 2023 metų pabaigoje sudarė 44,7 mln. eurų.