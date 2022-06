„Regitros“ tvarka įsiutino vilnietį: pirmą kartą susidūriau su tokia situacija

Visgi vilniečiui Aurimui (tikrasis vardas redakcijai žinomas – aut. past.) padarytas Kelių eismo taisyklių (KET) nusižengimas privertė ne tik paploninti piniginę, bet taip pat įvykdyti skirtingus reikalavimus.

Pavyzdžiui, išklausyti privalomus vairavimo kursus, vairuoti su instrukturiumi, o galiausiai susidurti ir su „Regitros“, kuri atsakinga už vairuotojo pažymėjimo išdavimą, reikalavimais.

Kaip pasakoja pašnekovas, karti patirtis prasidėjo tada, kai sankryžos zonoje jis nepastebėjo kelio ženklo ir lenkė kitą automobilį. Aurimas su policijos pareigūnais nesiginčijo ir už padarytą nusižengimą prisiėmė kaltę, tačiau didžiausias vargas, jo teigimu, prasidėjo vėliau.

„Pareigūnai elgėsi pavyzdingai, jiems ir norėdamas priekaištų nerasčiau – paaiškino, kodėl sustabdė, kas laukia, nuo kada įsigalios nuobauda, be to, pasiūlė peržiūrėti ir užfiksuoto pažeidimo vaizdo įrašą, tačiau atsisakiau, nes neabejojau, kad jie žinojo, ką sako. Aš pažeidimo neneigiau, gal dėl to viskas buvo paprasta. Tuo metu su „Regitra“ buvo kur kas sudėtingiau ir gana keista“, – kalbėjo vyriškis.

REKLAMA

Su tokia situacija susidūrė pirmą kartą gyvenime

Pašnekovas pasakoja, kad reikalavimai, kuriuos „Regitra“ iškėlė dėl prarasto vairuotojo pažymėjimo susigrąžinimo, esą nesudaro šiuolaikiškos įmonės, besirūpinančios vartotojų poreikiais, įvaizdžio, o į akis kai kurie įkyrūs reikalavimai.

„Pirmiausiai, reikia fiziškai atvykti į jų padalinį, kad būtų parašytas prašymas susigrąžinti teisę vairuoti. Kiek teko susidurti, valstybinės institucijos suteikia galimybe visus dokukumentus susitvarkyti nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, tą leidžia ir Registrų centras, ir Valstybinė mokesčių inspekcija, bet „Regitra“ savo ruožtu reikalauja atvykti“, – stebėjosi jis.

Aurimui užkliuvo ir tai, kad dėl siekio susitvarkyti reikiamus dokumentus reikia kreiptis į už miesto ribų nutolusį „Regitros“ padalinį.

„Vilniuje „Regitra“ turi 3 atskirus padalinius, tačiau teisės vairuoti grąžinimo klausimus sprendžia tik Lentvario g. arba Avižieniuose esantys šios įmonės atstovai. Tuo metu miesto centre, Juozapavičiaus g., esantis „Regitros“ padalinys šiuo klausimu padėti negali.

REKLAMA

REKLAMA

Kitaip tariant, „Regitra“ reikalauja vairuotojus, praradusius teisę vairuoti, atvykti į padalinius, kuriuos sunkiausia pasiekti viešuoju transportu. Gana keistas sprendimas – ne gana to, kad atvykti reikia fiziškai, tai būtinai vykti į vieną ar kitą miesto pakraštį, bet ne į padalinį miesto centre“, – kalbėjo jis.

Tačiau vienas svarbiausių dalykų, papiktinusių skaitytoją, pasak jo, yra tai, kad nėra galimybės užpildyti prašymo grąžinti teises iš anksto.

„Regitra“ nepriima prašymo, jei nuobaudos terminas nepasibaigęs. Mano atveju terminas baigėsi šeštadienį, tad nuvykau penktadienį, nes visi prašymai visada būna pildomi iš anksto. Nuvykęs sužinojau, kad nieko negalima padaryti, reikia atvykti pasibaigus terminui, tačiau sekmadienį „Regitra“ nedirba. Tad kokiu pagrindu iš manęs yra atima teisė vairuoti automobilį? Juk nuobaudos terminas baigėsi, o argumentas „mes nedirbam“ skamba kaip „viršijau greitį, nes skubėjau“.

REKLAMA

REKLAMA

Pirmą kartą gyvenime susidūriau su situacija, kuomet prašymas rašomas ne iš anksto. Jau net nesigilinu, kodėl išvis su „Regitra“ reikia turėti reikalų, jei visi kiti įtatymų numatyti reikalavimai yra įvykdyti – kursai išklausyti, vairavimas su instruktoriumi taip pat atliktas, reikiami dokumentai pateikti „Regitrai“, o nuvykus į padalinį dar reikia parodyti asmens dokumentą ir susimokėti mokestį“, – pasipiktinimo neslėpė vilnietis.

Ateityje vairuotojams žada pokyčius

„Regitros“ atstovė ryšiams su visuomene Emilija Bardauskienė, komentuodama vilniečio keliamus klausimus, teigia, kad didžiąją dalį įmonės teikiamų paslaugų gyventojai gali gauti internetu, o visi elektroniniai užsakymai yra pristatomi į artimiausią paštomatą arba per kurjerį.

Pasak E. Bardauskienės, šiuo metu vairuotojai nuotoliniu būdu gali užsisakyti vairuotojo pažymėjimą, gauti transporto priemonės savininko deklaravimo kodą (SDK), užregistruoti Lietuvoje jau registruotą automobilį savo vardu, taip pat užsisakyti numerio ženklu ar registracijos liudijimą.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau ateityje „Regitra“ žada pokyčius, kurie paliestų ir tuos vairuotojus, kurie nori susigrąžinti prarastą vairuotojo pažymėjimą.

„Planuojama, kad teisės vairuoti sugrąžinimo paslauga ateityje taip pat bus galima internetu. Tam atliekami pasiruošiamieji darbai, kad visi patikrinimai bei sprendimai būtų visiškai automatizuoti“, – kalbėjo E. Bardauskienė.

Tiesa, „Regitros“ atstovė tikina, kad nors anksčiau gyventojams dalis paslaugų karantino metu buvo teikiamos nuotoliniu būdu, dabar tokios galimybės nebeliko.

„Įmonės veikla buvo apribota ir nebuvo galimybės teikti paslaugų padaliniuose. Todėl ieškota sprendimų, kurie leistų bent laikinai nuotoliniu būdu suteikti tam tikras paslaugas, įskaitant ir teisės vairuoti sugrąžinimo, tačiau ji nebuvo skaitmenizuota bei teikiama pilna apimtimi.

Taigi šiuo metu teisės vairuoti sugrąžinimo paslauga galima tik „Regitros“ padaliniuose. Sprendimai yra priimami realiuoju, t. y. darbo, metu, kai pateikiamas kliento prašymas. Tad kol teisės atėmimo apribojimas galioja, nėra galimybės sprendimo priimti anksčiau“, – kalbėjo pašnekovė.

REKLAMA

REKLAMA

E. Bardauskienė taip pat paaiškina, kodėl vilnietis negalėjo sutvarkyti visų formalumų „Regitros“ padalinyje, esančiame arčiau miesto centro.

„Kalbant apie Vilnių, čia fizinių klientų aptarnavimas vykdomas dviejuose padaliniuose, t. y. pagrindiniame Vilniaus filiale adresu Lentvario g. 7 ir Avižienių padalinyje, kuris pasiekiamas adresu Senasis Ukmergės kelias 4.

Tuo metu trečias Vilniaus padalinys, esantis A. Juozapavičiaus g. 6, dar praėjusių metų vasarą buvo perorganizuotas, siekiant paspartinti verslo klientų aptarnavimą. Tad šiame padalinyje paslaugos teikiamos tik naujų transporto priemonių gamintojų atstovams“, – teigė ji.

„Regitros“ atstovė primena, kad prieš atvykstant į padalinį, klientai dėl vizito kviečiami užsiregistruoti iš anksto tam, kad jie galėtų būti aptarnauti jiems patogiu metu.