Pensija – 936 eurus, bet ilgainiui dirbti teks iki 68 metų: aktualu ir daliai lietuvių

Šios šalies Vyriausybė planuoja grįžti prie ankstesnės pensijų indeksavimo tvarkos, tačiau naujos didesnės išmokos nebus taikomos visiems pensininkams, rašo „Birmingham Live“.

Skirtingos senatvės pensijos

JK Darbo ir pensijų departamentas, kurio atitikmuo Lietuvoje būtų Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atmetė galimybę visiems šalies pensininkams padidinti iki 200 svarų sterlingų per savaitę. Tai būtų maždaug 230 eurų per savaitę arba 960 eurus per mėnesį.

Tačiau 2023 m. JK pensijos vis tiek bus gerokai padidintos dėl rekordinės infliacijos. Tiesa, ne visiems pensininkams pensijų didinimas bus vienodas.

JK pensininkams mokamos dviejų rūšių fiksuoto dydžio išmokos: pagrindinė valstybinė pensija (dabar – 141,85 svarų sterlingų arba 163,17 euro per savaitę) ir naujoji valstybinė pensija (dabar – 185,15 svarų sterlingų arba 212,98 euro per savaitę). Į pastarąją išmoką gali pretenduoti vyrai, gimę po 1951 m., ir moterys, gimusios po 1953 m.

Be valstybinės pensijos, JK dar yra profesinės pensijos, kurios kaupiamos darbdavio lėšomis, o taip pat trečiosios pakopos pensijos, kurias gyventojai kaupia savarankiškai.

Paprastai kiekvienais metais valstybinė pensija didinama atsižvelgiant į patį didžiausią rodiklį iš trijų: infliaciją arba kainų augimo tempą (skaičiuojama rugsėjo mėnesio infliacija), vidutinio darbo užmokesčio padidėjimą arba 2,5 proc.

Po to, kai pasibaigus pandemijai išmokos už prastovas ir darbuotojų trūkumas lėmė, kad vidutinis darbo užmokestis šalyje išaugo 8 proc., minėta pensijų didinimo tvarka buvo sustabdyta. Ir šį balandį pensijos padidintos 3,1 proc. – tiek, kiek tuo metu augo kainos.

JK ministrė pirmininkė Liz Truss paragino sugrąžinti pensijų indeksavimo pagal tris rodiklius tvarką nuo 2023–2024 m. Jų didinimui lemiamos reikšmės turės maždaug 10 proc. siekianti infliacija.

Kiek didės valstybinės pensijos

Jeigu ir rugsėjį infliacija JK išsilaikys ties 10 proc. riba, naujoji valstybinė pensija padidės iki 203,7 svarų sterlingų per savaitę – apie 234 eurų per savaitę arba daugiau kaip 936 eurų per mėnesį.

Tiesa, tik 2,2 mln. britų gauna naują valstybinę pensiją. Didžioji dauguma (apie 10,3 mln.) turi tenkintis mažesne pagrindine valstybine pensija.

Pagrindinę valstybinę pensiją padidinus 10 proc., jos dydis nuo kitų metų sieks 156,05 svarų sterlingų per savaitę – apie 179 eurus per savaitę arba 716 eurų per mėnesį.

Tiesa, ne visiems bus mokamos minėtos sumos. Norint gauti visą naują valstybinę pensiją, reikia būti išdirbus 35 metus (ilgainiui toks darbo stažas pensijai bus reikalaujamas ir Lietuvoje). Minimaliai valstybinei pensijai užtenka ir 10 metų stažo (minimalus stažas Lietuvoje – 15 metų).

Darbo ir pensijų departamento duomenys rodo, kad šiuo metu vidutinė JK pensija yra beveik 160 svarų per savaitę – maždaug 184 eurai per savaitę arba 736 eurai per mėnesį. Tuo metu vidutinė senatvės pensija Lietuvoje yra beveik 484 eurai.

Reikalavimai keisti tvarką

Bent 15 tūkst. JK gyventojų jau pasirašė peticiją, kuria prašo Vyriausybės pakeisti skirtingas pensines išmokas ir nustatyti vieną minimalią garantuojamą pensiją.

Siūloma, kad nepriklausomai nuo žmogaus amžiaus, lyties, vedybinio statuso ar darbo stažo jos dydis siektų ne mažiau kaip 200 svarų per savaitę (tai būtų apie 920 eurų per mėnesį).

Vis dėlto bent jau kol kas Darbo ir pensijų departamentas teigia neplanuojantis įvesti vienos minimalios pensijos. Tačiau departamentas esą įsipareigoja išlaikyti pakankamą valstybinių pensijų lygį, kuris leistų padėti darbinę karjerą baigusiems gyventojams.

„Kiekvienais metais Vyriausybė išleidžia 134 mlrd. svarų sterlingų pensininkų išmokoms, tarp jų – 110 mlrd. svarų sterlingų valstybinėms pensijoms. Ši suma veikiausiai gerokai išaugs nuo 2023 metų.

Šis pasiūlymas pareikalautų didelių papildomų išlaidų, o sistema taptų netvari ir taptų papildoma našta darbingo amžiaus žmonėms“, – siūlymą suvienodinti pensijas įvertino departamentas.

Ilgesnis pensinis amžius

Be kita ko, JK Vyriausybė šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama įvertinti pensinio amžiaus ilginimą.

Tyrimas atliekamas paskelbus ataskaitą, kurioje teigiama, kad paankstinti pensinio amžiaus ilginimą nuo dabartinių 66 m. iki 68 m. „būtų teisingas dalykas“.

Pagal dabar galiojančius įstatymus, pensinis amžius iki 68 m. turėtų būti pailgintas tarp 2044 ir 2046 m.

Tačiau Vyriausybė jau paskelbė savo ketinimus remtis rekomendacijomis, kad tokį žingsnį reikia žengti anksčiau.

Minėtoje ataskaitoje rekomenduojama pensinį amžių JK ilginti jau nuo 2037 m., nes tuo metu pensinio amžiaus žmonių skaičius turėtų gerokai išaugti.

JK Nacionalinės statistikos tarnyba prognozuoja, kad pensinio amžiaus gyventojų skaičius šalyje iki 2042 m. išaugs trečdaliu – nuo 12,4 mln. iki 16,9 mln. Tačiau tuo pačiu metu darbingo amžiaus gyventojų skaičius ims mažėti.

Taigi, jeigu prognozės pasitvirtins, šalyje bus vis daugiau žmonių, kuriems reikės mokėti išmokas, ir vis mažiau žmonių, kurie mokės mokesčius, iš kurių išmokos ir yra finansuojamos.

Lietuvoje pensinis amžius kasmet palaipsniui didinamas, kol 2026 m. vyrams ir moterims jis pasieks 65 metus.