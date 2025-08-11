Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Oxylabs“ JAV teisme laimėjo ginčą dėl patentų pažeidimų prieš Izraelio bendrovę

2025-08-11 08:32 / šaltinis: BNS
2025-08-11 08:32

„Tesonet“ akceleratoriuje gimusi viešųjų duomenų rinkimo sprendimų įmonė „Oxylabs“ JAV teisme laimėjo ginčą prieš Izraelio bendrovę „Bright Data“ dėl dviejų iš trijų patentų pažeidimų, pirmadienį rašo „Verslo žinios“

Teismas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

„Tesonet“ akceleratoriuje gimusi viešųjų duomenų rinkimo sprendimų įmonė „Oxylabs“ JAV teisme laimėjo ginčą prieš Izraelio bendrovę „Bright Data“ dėl dviejų iš trijų patentų pažeidimų, pirmadienį rašo „Verslo žinios“

REKLAMA
0

Rugpjūčio 1 dieną JAV Federalinis apeliacinis teismas atmetė „Bright Data“ skundą ir paliko galioti anksčiau priimtus JAV Patentų biuro nutarimus, kuriuo pripažinta, kad pastaroji pažeidė lietuvių bendrovės patentus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Procesas dar nėra baigtas ir laukiame galutinio sprendimo dėl trečiojo byloje naudojamo patento negaliojimo“, – portalui sakė „Oxylabs“ vadovas Julius Černiauskas. 

Portalo teigimu, ginčas tarp šalių prasidėjo 2018 metais, kuomet „Bright Data“ pateikė ieškinį prieš „Oxylabs“, kaltindama, kad pastaroji pažeidė rezidencinių tarpinių serverių patentus. 2021 metais teismas konstatavo lietuvių bendrovės kaltę ir priteisė 7,5 mln. eurų dolerių (6,4 mln. eurų) baudą, tačiau nutarties vykdymas buvo sustabdytas, kol nesulaukta JAV Patentų biuro sprendimo. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų