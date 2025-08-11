„Oxylabs“ JAV teisme laimėjo ginčą dėl patentų pažeidimų prieš Izraelio bendrovę

Rugpjūčio 1 dieną JAV Federalinis apeliacinis teismas atmetė „Bright Data“ skundą ir paliko galioti anksčiau priimtus JAV Patentų biuro nutarimus, kuriuo pripažinta, kad pastaroji pažeidė lietuvių bendrovės patentus.
„Procesas dar nėra baigtas ir laukiame galutinio sprendimo dėl trečiojo byloje naudojamo patento negaliojimo“, – portalui sakė „Oxylabs“ vadovas Julius Černiauskas.
Portalo teigimu, ginčas tarp šalių prasidėjo 2018 metais, kuomet „Bright Data“ pateikė ieškinį prieš „Oxylabs“, kaltindama, kad pastaroji pažeidė rezidencinių tarpinių serverių patentus. 2021 metais teismas konstatavo lietuvių bendrovės kaltę ir priteisė 7,5 mln. eurų dolerių (6,4 mln. eurų) baudą, tačiau nutarties vykdymas buvo sustabdytas, kol nesulaukta JAV Patentų biuro sprendimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!