Pirmoji – ganėtinai paprasta ir priimtina „Aš noriu išgelbėti poliarinį šešką bet kokia kaina“ klubo nariams. Kitaip tariant – tai elektromobilių kūrimas, jų gamyba bei rožinės svajonės, jog Elono Musko pareiškimus primenanti retorika padės pakeisti nusistovėjusį gamintojų įvaizdį dėl neva kilnaus tikslo.

Tuo tarpu antroji automobilių kūrimo formuluotė turi elektrinių ir tradicinių, senoviškų automobilių kūrybos ingredientų. Tai – benzininio ir elektros variklių suvožtinis, kuris leidžia nušauti du zuikius vienu metu. Nors hibridiniai automobiliai neturi zuikių medžioklei tinkamų įrankių, tačiau būtent šio tipo mašinos gali padėti sumažinti taršą žalio lopinėlio neturinčiuose didmiesčiuose bei tuo pačiu užtikrinti nepriklausomybę nuo ne visuomet priimtinai išvystyto elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo.

Jau kurį laiką hibridiniai automobiliai įvardijami kaip tarpinė stotelė tarp to, kas buvo ,ir to, kas bus ateityje, todėl nereikėtų stebėtis, jog šiuo metu naujausias mados klyksmas automobilių industrijoje – iš tinklo įkraunami hibridai. Jie, kaip ir tradiciniai hibridai, turi benzininį ir elektros variklius, tačiau iš tinklo įkraunami hibridai leidžia naudojant vien elektros pavarą nuvažiuoti keliasdešimt kilometrų. Nepriklausomai nuo to, ar tai būtų didmiestis, užmiestis ar bažnytkaimis, o ir priklausomai nuo automobilio modelio, iš tinklo įkraunami hibridai užtikrina, jog naudojant vien elektros pavarą būtų galima nuvažiuoti nuo 20 iki 100 kilometrų. Atsižvelgiant į šiandienines degalų kainas, tai gali būti labai paranku.

(36 nuotr.) FOTOGALERIJA. Naujo hibridinio „Peugeot 3008“ testas: alternatyva versijai su dyzeliniu varikliu?

Išskirtinumo korta

„Peugeot“, siekdama patenkinti iš tinklo įkraunamų hibridinių automobilių poreikį, svaiginantį benzininio ir per pirštus nutrenkiantį elektros variklio kokteilį sumaišė savo numylėtiniui „Peugeot 3008“. Jis yra vienas iš šios markės bestselerių visoje Europoje, todėl sprendimas įdiegti hibridinę pavarą į „Peugeot 3008“ atrodo pagrįstas logika.

Hibridinės pavaros pasirodymas „Peugeot 3008“ modelių gamoje taip pat sutapo gana reikšmingu įvykiu – jis, kaip ir didesnysis „Peugeot 5008“, neseniai praėjo subtilių atnaujinimų programą. Šiame modelyje debiutavusios įkraunamos hibridinės pavaros populiarumas priklausys ne tik nuo automobilio kainos, bet ir jos naudingumo eiliniams vairuotojams, bet apie tai – truputėlį vėliau.

Prieš keletą metų pasirodžiusi nauja „Peugeot 3008“ modelio karta buvo viena iš tų šeimyninių karietų, kuriai dizaineriai nepagailėjo meilės ir dėmesio. Palyginus ne tik su pirmtaku, bet ir su kitais šios klasės modeliais, „Peugeot 3008“ buvo galima be jokių išimčių skirti gražiausio automobilio klasėje titulą, bet tai – ganėtinai dažnas „Peugeot“ markės pasiekimas, kurį dažnai užgožia keistoka ergonomika ar koks kitas bandymas išradinėti dviratį iš naujo.

Prancūzų kompanijos dizaineriams siekiant išlaikyti tęstinumą, gamybos pusiaukelę pasiekusį „Peugeot 3008“ papildė keli patobulinimai, kurie neleis pasakyti, jog atnaujintas ir prieš tai gamintas modelis atrodo absoliučiai identiškai. Tam tikri dizaino elementai „Peugeot“ krosoveriui suteikė šviežumo ir modernumo, be to, nebeatrodo, lyg „Peugeot“ būtų suteikusi pačius geriausius aksesuarus mažesniems „Peugeot 208“ ir „Peugeot 2008“. Žinoma, mažesniųjų modelių dizainas pasižymi jaunatvišką maksimalizmą pabrėžiančia stilistika, tačiau tų jaunuolių tėvams bandantis įtikti „3008“ atrodo ne ką prasčiau.

Pavyzdžiui, tradicinio apvado neturinčios radiatoriaus grotelės atnaujintame modelyje tapo didesnės, o štai mūsų bandytame modelyje sumontuota detalė pasižymi tik „GT“ ir „GT-Pack“ versijoms būdingu raštu. Šią pastebimą smulkmeną taip pat papildė virš radiatoriaus grotelių atsiradęs „3008“ modelio žymuo – visai kaip „208“, „2008“ ar „508“ modeliuose, bei giliai į priekinį buferį integruotos liūto iltys, kurios atlieka dienos žibintų ar posūkio funkciją.

Ne tokių akivaizdžių pokyčių arsenale – naujas variklio dangtis, kuris gaubia iš „Peugeot 508“ modelio pasiskolintus priekinius žibintus su LED technologija. Šie priekiniai žibintai gali būti komplektuojami su dviejų tipų LED žibintų technologija. Pavyzdžiui, mūsų bandytas modelis turėjo „Full-LED“ opciją, kuri galima tik „GT“ ir „GT-Pack“ įrangos lygiuose. Šie priekiniai žibintai turi daugelio trokštamą dinaminių posūkių funkciją bei tamsiu paros metu aktyviai apšviečia posūkius, ir tai daro ne tik važiuojant 30 km/val. greičiu – ši funkcija veikia iki 90 km/val.

Galiausiai, verta pažymėti dar vieną smulkų pokytį. Atnaujintame modelyje nebeliko atskirų priešrūkinių žibintų. Juos dabar pakeitė „Foggy Mode“ funkcija. Tai reiškia, kad įjungus rūko žibintus įsijungia mažesnio intensyvumo artimųjų šviesų žibintas.

Sukurtas šeimai

Automobilių salono koncepcija ir stilistika per pastaruosius dešimtmečius pasikeitė nežymiai. Kiekvieną kartą įlipę į automobilį randame vairą, du ar tris pedalus, pavarų perjungimo svirtį, o centrinės konsolės viršuje dabar nuolatos pūpso didesnis ar mažesnis ekranas. Pagrindinių elementų išdėstymas – nuspėjamas ir gana sunkiai koreguojamas. Vis dėlto, „Peugeot“ stilistams tai pasirodė kaip iššūkis.

Sulig naujos kartos „Peugeot“ modelių gama, prancūzų gamintojas pradėjo naudoti kiek neįprastą koncepciją, kurią sudarė vairo, primenančio didelį koldūną, ir skaitmenizuoto prietaisų skydelio montavimas gerokai aukštesnėje pozicijoje. Šis „Peugeot“ sprendimas kiek apsunkino patogios vairavimo pozicijos paieškas, nes norint tinkamai matyti prietaisų skydelio rodmenis, vairo kolonėlę reikėjo pastatyti į tokią poziciją, jog rodmenys būtų matomi virš vairo, o ne pro vairą – na, kaip bet kuriame kitame automobilyje.

Ši neįprasta ir iki šiol priekaištų sukelianti koncepcija „Peugeot 3008“ modelyje išliko nepasikeitusi. Tai reiškia, jog vairuotojai iš liemens ir iš stuomens susidurs su tam tikra diskriminacija, nes patogi vairuotojo pozicija taps tiesiog sunkiai įgyvendinama misija. Žinoma, su sąlyga, jeigu norite būti prie vairo. Sėdus į fantastišką raudonos odos keleivio sėdynę su masažo funkcija bet kokie priekaištai „Peugeot“ adresu pradings. Daugiau nei 3000 eurų kainuojanti opcija iš pradžių gali atrodyti kaip bevertė investicija, tačiau „Peugeot“ siūlomų masažo funkcijų įvairovė bei teikiamo malonumo efektyvumas padarytų gėdos net ir „Audi A6“ ar 5 serijos BMW modeliams, kurie, visgi, taikosi į gerokai solidesnį pirkėjų segmentą.

Kiti – smulkūs ir ne visai, žemaūgiai ir atitinkantys statistinį vidurkį – prie „Peugeot 3008“ vairo jausis, lyg rankoje laikytų kompiuterinio žaidimo pultelį. Dėl ganėtinai suprantamų priežasčių „Peugeot“ vairas valdomas su ypatingu lengvumu – lyg automobilio ratai sukiotųsi tirštame smėlyje. Tai reikėtų laikyti privalumu, nes, panašu, šio automobilio vairuotojų norima nevarginti ir vietoje to rekomenduojama susikoncentruoti į svarbesnius dalykus. Pavyzdžiui? Mėgautis atnaujintu skaitmeniniu prietaisų skydeliu. Nuo šiol jis net 12,3 colio įstrižainės, o pačiame skydelyje įdiegta „Normally Black“ technologija, kuri turėtų užtikrinti geresnį kontrastą ir patogesnį informacijos perskaitymą net ir ypatingai saulėtą dieną. Kadangi saulės spinduliai mūsų bandymo metu buvo – kaip ir Lietuvos Respublikos prezidento pasirodymas viešumoje – retas reiškinys, šio gamintojo pareiškimo užtikrintai patvirtinti negalime. Vis dėlto, prietaisų skydelio raiška ir veikimas skatina apie šį įrenginį atsiliepti teigiamai, nes dar prieš porą metų bandytuose „Peugeot 208“ ir „Peugeot 2008“ tas pats prietaisų skydelis veikė ne taip sklandžiai ir užtikrintai.

Prietaisų skydelyje įdiegtas ekranas – nėra vienintelė naujovė salone. Centrinis į vairuotoją pasuktas ekranas taip pat vertas atskiro pagyros žodžio. Dabar centrinės konsolės viršuje rasite 10 colių, aukštos raiškos multimedijos ekraną, kuris į automobilį pradedamas montuoti nuo „Allure“ įrangos lygio, o žemesnėse komplektacijoje teks tenkintis mažesniu, 8 colių ekranu. Kaip ir anksčiau, po multimedijos ekranu pūpso fortepijono klavišus imituojantys mygtukai, kuriais galima groti savo antrosios pusės nervais, arba, jeigu ši veikla nėra priimtina – tiesiog greičiau pasiekti norimą automobilio funkciją.

Kadangi automobilio išmatavimai nepasikeitė, „Peugeot“ keleiviams ir jų bagažui skirta erdvė taip pat nei padidėjo, nei sumažėjo. Paprastos formos bagažinė su dvigubu dugnu pasižymi standartine 520 litrų talpa, kurią galima padidinti iki 1 482 litrų nulenkus galinių sėdynių atlošus. Atlošai nulenkiami 2/3 ir 1/3 santykiu, o nesudėtingai juos nulenkę, gausite nemažą erdvę daiktams pervežti. Nors bagažinės paviršius neišlieka visiškai plokščias, tačiau tai neturėtų būti didelis trūkumas, dėl kurio „3008“ negalėtų būti tinkamas kelionėms su šeima.

Elektrifikacijos galia

Kaip ir minėjome anksčiau, svarbiausia atnaujinto „Peugeot 3008“ naujiena – iš tinklo įkraunamo hibrido versija. Ji ne tik tampa „Peugeot 3008“ modelių gamos flagmanu, bet ir kone vieninteliu racionaliu pasirinkimu tiems, kas trokšta bent žiupsnelio dinamikos. Dėl „Peugeot“ sprendimo atsisakyti 1,6 litro benzininio arba 2,0 litrų dyzelinio variklių, „Peugeot 3008“ variklių gamą tesudaro žiurkėno ratukui sukti tinkamas 1,2 litro, 3 cilindrų benzininis motoriukas arba 1,5 litro dyzelis, kuris šiandien yra įdomus tik tam, kas šią versiją ruošiasi pirkti po penkerių metų.

Nors „Peugeot“ nurašė švelniai ir tykiai veikiantį 1,6 litro benzininį variklį, prancūzai nesiryžo jo išmesti į metalo laužą. Vietoje to jis „Peugeot 3008“ modelyje atrado naują pašaukimą – jis tapo hibridinės pavaros kapitonu, diktuojančiu savo sąlygas visai galybei komponentų.

Keturių cilindrų variklis su turbokompresoriumi išvysto nei daug, nei mažai – 200 arklio galių ir 300 Nm sukimo momentą. Tuo tarpu „Hybrid4“ versijoje esantys du elektros motorai išvysto po 110 ir 112 arklio galių. Silpnesnis variklis yra integruotas į automatinę pavarų dėžę, o kitas – pūpso ant galinės ašies. Tuo tarpu elektros energiją automobilis gauna iš 13,2 kWh talpos baterijos (naudingoji talpa – 10,4 kWh), kuri, teoriškai, leidžia naudojant vien elektrą įveikti maždaug 60 kilometrų.

Susumavus visus parametrus, „Peugeot“ hibridinės pavaros pajėgumas siekia 300 arklio galių ir 520 Nm. Sultingai atrodys skaičiai, kuriuos tikrai norėsis išbandyti elementarioje „šaunu į priekį“ situacijoje. Kad ir kaip bepažiūrėsi, „Peugeot“ hibridinės pavaros galia yra gerokai didesnė nei „Renault“ ir „Volkswagen“ modeliuose esančių analogų. Jeigu pastarieji konkurentai pasirinko laboratorijose kurą taupančią, bet realybėje su efektyvumu nieko bendro neturinčią hibridinės pavaros koncepciją, įveikus kelis šimtus kilometrų su „Peugeot“ pasidaro akivaizdu, jog automobilį suprojektavo ne padebesiuose skraidantys žmonės.

Laikantis visų šiuolaikinių automobilių standartų, hibridinis „Peugeot 3008“ leidžia rinktis vieną iš kelių važiavimo režimų: elektrinio, hibridinio ir sportinio. Pastarasis kelia didžiausią šypseną, mat naudojant „Sport“ režimą hibridinė pavara dirba maksimaliu pajėgumu, tačiau jos naudingumas – abejotinas. Kad ir kokį didžiulį sukimo momentą išvysto hibridinė pavara, spaudžiant tą minkštutį prancūzišką akceleratoriaus pedalą jautiesi lyg bandytum su sunkiu debesėliu prasimušti pro mūrinę sieną. Skaičiai prietaisų skydelyje keičiasi tokiu tempu, jog galėtų patenkinti statistinio vairuotojo poreikius, bet sportiškumo čia nė kvapo. Padidintos galios 5 serijos BMW su kiauru duslintuvu jaudinančius šiurpuliukus keliančioje akceleracijoje, deja, vis dar turės pranašumą.

Jeigu nusivylėte tai išgirdę, iškart rekomenduotume iš naujo perdėlioti automobilio vertybių piramidę, o likusieji – sukluskite. Naudojant hibridinį važiavimo režimą „Peugeot“ tampa stulbinančiai efektyviu, komfortišku ir pavyzdingai veikiančiu automobiliu. Tokiu, dėl kurio norėtųsi plekštelėti pasimetusiems „Volkswagen“ inžinieriams per pakaušį.

Kaip ir daugelis šio tipo automobilių, bent kažkiek įkrovus baterijas, sistema automatiškai norės, jog automobilis riedėtų naudodamas elektros energiją. Tokiu būdu mažinate savo CO2 emisijas ir degalų sąnaudas – valio! Naudojant elektrinį važiavimo režimą „Peugeot 3008“ praktiškai niekuo nesiskiria nuo tradicinių elektromobilių – sėdint už vairo netrikdo pašaliniai garsai iš transmisijos, o ir aerodinaminis triukšmas slopinamas, šios klasės standartais, vos ne pavyzdingai. Tykiai riedate miesto gatvėmis ar kitais keliais, nes naudojant elektros pavarą galite įsibėgėti iki 135 km/val.

„Peugeot“ deklaruoja, jog naudojant vien elektros pavarą, idealiomis sąlygomis galėsite nuvažiuoti maždaug 60 kilometrų distanciją, tačiau mūsų bandymo metu sugebėjome nuvažiuoti šiek tiek daugiau nei 30 kilometrų. Tai – dvigubai mažiau negu deklaruoja gamintojas, tačiau verta pabrėžti, jog lauko oro temperatūra svyravo tarp -5 šalčio ir +5 laipsnių šilumos. Sąlygos nebuvo nei blogos, nei geros, tačiau tai tik dar kartą patvirtina, kaip smarkiai krenta elektra varomų automobilių nuvažiuojamas atstumas, kai oro temperatūra mus pačius dar verčia vaikščioti vilkint žiemines striukes.

Visgi, didžiausią įspūdį „Peugeot 3008 Hybrid4“ palieka naudojant hibridinį važiavimo režimą, kai baterijose nėra nei procentėlio energijos. Hibridinė sistema veikia lyg kokiame „Toyota Prius“, siekdama didžiąją dalį kelionės įveikti naudojant benzininį variklį, tačiau tam tikrose atkarpose į pagalbą pasitelkiant elektrinę pavarą. Ir kuomet tos baterijos išsikrauna ir esi priverstas naudotis esamais resursais, būtent tuomet „Peugeot 3008“ tampa stulbinančiai patraukliu automobiliu.

Mieste, kur važiavimo greitis ne visuomet yra didelis, „Peugeot 3008“ didžiąją dalį laiko praleidžia riedėdamas naudojant elektros pavarą, o benzininis variklis į žaidimą įsitraukia tik įkalnėse, pajudant nuo šviesoforo ar tiesiog smarkiau numynus akceleratorių. Galiausiai, „Peugeot“ inžinieriams reikėtų skirti atskirą padėką už sugebėjimą suderinti benzininio variklio, elektros motoro ir automatinės pavarų dėžės veikimą. Nors tai nėra pirmasis „Peugeot“ kompanijos rodeo konstruojant hibridines pavaras, tačiau šį kartą ji veikia įtikinamiausiai iš visų, o ir nepasižymi „Toyota“ analogams būdinga problema – nemaloniu kaukimu greičio pedalą nuspaudus smarkiau ir bandant įsibėgėti sparčiau.

Žinoma, jeigu norite didžiąją dalį laiko važinėti elektros režimu, galite surasti artimiausią stotelę arba namie įsirengti sieninę įkrovimo stotelę bei užsisakyti vienfazį 7,4 kW įkroviklį. Tuomet baterijos bus įkrautos per maždaug dvi valandos. Jeigu naudosite įprastą elektros lizdą, tuomet baterijų įkrovimas gali užtrukti iki aštuonių valandų.

„Peugeot“ taip pat paliko trečią galimybę – naudoti „E-Save“ režimą. Naudojant jį, išsikrovusias baterijas iki pasirinkto lygio galėsite įkrauti naudojant benzininį variklį, bet tada iškart reikėtų įspėti – apetitas degalams tampa tiesiog žvėriškas.

Prioritetas komfortui

1833 kilogramai arba 404 kilogramais daugiau už versiją, kuri turėjo tik 1,6 litro benzininį variklį. Tai – indikacija, kuri turėtų tiesiogiai pasufleruoti, jog „Peugeot 3008“ nėra tas automobilis, kurio dinaminės savybės bent iš tolo prilygtų „Alfa Romeo Stelvio“ ar „Porsche Macan“. Būkite realistai – „Peugeot“ nei stengiasi tą pasiekti, nei to nori daugelis tokių automobilių pirkėjų.

Prancūzija visada buvo komfortiškų automobilių šalis ir reikia tik pasidžiaugti, jog „Peugeot“ yra linkusi tai akcentuoti bei pabrėžti. Kaip ir minėjome anksčiau, daugiau nei 400 kilogramų išaugęs svoris nėra tas faktas, kurį galėtum tiesiog ignoruoti. Didžiulis sukimo momentas tiesiojoje bando kompensuoti išaugusį svorį, tačiau kiekviename judesyje, mėginant vikriau nerti į kairę ar dešinę, jautiesi lyg gindamas Sibiro haskį įveikti kliūčių ruožą tokiu pačiu greičiu kaip ir australų aviganis.

Vietoje energingo bandymo preciziškai ir greitai įveikti norimą kelio atkarpą – sumažinkite savo lūkesčius. Iš greito važiavimo reikia persijungti į pakankamai optimalų, kuris leistų mėgautis pagrindinių komponentų veikimo algoritmais.

Visiškai kitokį įspūdį „Peugeot“ palieka sugrįžus į tą nuobodžią kasdienybę, kurioje kanalizacijos šulinys kelyje visad pakliūna tiesiai po ratu, o automobilio sportiškumas tampa visiškai nesvarbia ir neaktualia savybe.

Elektros variklių pagalba padedant automobilį išjudinti iš vietos ar pagreitėjant tampa privalumais, o kažkur užsklandoje veikianti automatinė pavarų dėžė nepradeda ūžti, kai to mažiausiai reikia. Be to, atsižvelgiant į ganėtinai elementarią ir neįmantrią pakabos sistemų konstrukciją, „Peugeot 3008“ maloniai stebina sugebėjimu minkštai įveikti tam tikras nelygių kelių atkarpas.

Banguojantys ir sutrūkinėję keliai ar nekokybiškai sulopytos atkarpos „Peugeot“ pakabai nekelia didelių iššūkių, tačiau didesnis kliūčių kiekis leidžia suprasti, jog pakabos filtravimo galimybės nėra tokios geros kaip, pavyzdžiui, „Volkswagen Tiguan“. Be to, važiuojant prasta kelio danga galima pajusti ,kiek daug darbo turi atlikti šio gana sunkaus krosoverio ašys ir amortizatoriai.

„Peugeot“ nebūdinga kaina

Atnaujinta „Peugeot 3008“ modelių gama į Lietuvą atkeliavo su keliais, bet reikšmingais pokyčiais. Variklių gamoje nuo šiol matysite tik tris pasirinkimus: 1,2 litro benzininį, 1,5 litro dyzelinį ir versiją su iš tinklo įkraunama hibridine pavara.

Lietuvoje siūlomos dvi įkraunamo hibrido versijos – 225 AG su priekinių ratų pavara ir 300 AG su keturių varančiųjų ratų pavara. Nepriklausomai nuo to, kiekviena iš jų kainuoja, „Peugeot“ markės standartais, nemažus pinigus.

Štai, silpnesnioji versija Lietuvoje kainuoja nuo 44 900 eurų, o versija su „4WD“ sistema – nuo 49 700 eurų. Daugokai, ar ne? Kita vertus, už šią sumą „Peugeot“ siūlo ganėtinai gerai įrengtą automobilį.

Jau standartinėje įrangoje rasite eilę pagalbinių sistemų, priekinę ir galinę vaizdo kamerą, dviejų zonų klimato kontrolę bei 5 metų garantiją be ridos apribojimų. Žinoma, galite sau padaryti paslaugą ir prie galutinės sumos pridėję 1600 eurų pasirinkti „GT“ įrangos lygį, kuriame vairuotoją ir keleivius džiuginančių priedų bus daugiau. Kita vertus, nepriklausomai nuo pasirinkto įrangos lygio, galingesnis 7,4 kW įkroviklis kainuos papildomai – 594 eurus.

Galimų alternatyvų šiai „Peugeot 3008“ versijai nėra daug. Turėdami panašaus dydžio biudžetą galite žvalgytis į „Ford Kuga Plug-In Hybrid“, „Volkswagen Tiguan eHybrid“, „Toyota RAV4 Plug-In Hybrid“, Audi Q3 TFSI e“, „BMW X1 xDrive25e“ ir „Volvo XC40 Recharge“. Visi, teoriškai, priklauso tam pačiam segmentui, tačiau kiekvieno modelio išpildymas sukels skirtingas emocijas.

Pavyzdžiui, „Volkswagen Tiguan“ šioje kompanijoje yra pigiausias, bet ir tuo pačiu labiausiai nuviliantis dėl neefektyviai veikiančios hibridinės pavaros. Dėl tos priežasties reikėtų atmesti ir „Audi“ kandidatūrą – pastaroji techniškai yra identiška „Volkswagen“. Ne ką daugiau komplimentų nusipelno „Toyota RAV4“, kuris net ir turėdamas galingą hibridinę pavarą turi akivaizdžių trūkumų, kurių „Toyota“ nesiryžta išspręsti gerą dešimtmetį.

Vertinant ne tik įsigijimo kainą, bet ir gerų savybių kraitį, potencialių „Peugeot 3008 Hybrid4“ konkurentų sąrašą galima susiaurinti vos iki kelių: „Ford Kuga Plug-In Hybrid“, BMW X1 xDrive25e“ ir „Volvo XC40 Recharge“. Likusieji tiesiog priverčia veltis į per didelį kiekį kompromisų, dėl kurių vėliau neapleis mintis – ar tikrai priėmėte teisingą sprendimą.

Tiesiai į dešimtuką

Apgaulingų „Toyota“ lozungų apie savaime įsikraunančius hibridus prisiklausę vairuotojai, susidūrę su „Peugeot 3008 Hybrid4“, liks maloniai nustebinti. Prancūziškas analogas stebina ne tik išorės ir vidaus stilistika, bet ir hibridinės pavaros veikimu, kurios efektyvumas pranoksta daugelį konkurentų. Nors jis ir neįsikrauna savaime...

Po eilę metų trukusių eksperimentų, „Peugeot“ galiausiai įžengė į žaidimų aikštelę, kurioje vairuotojai tikisi išpešti naudos iš dviejų tipų technologijų. Nors iš tinklo įkraunami hibridai didžiausią naudą teikia tada, kai 80-90 procentų savo kelionių įveikiate naudodami vien elektros energiją, tačiau net ir jai pasibaigus nereikės pergyventi, jog išaugusį svorį tempiantis benzininis variklis benziną siurbčios kibirais.

Efektyviai išnaudodama turimus sistemos resursus, hibridinė „Peugeot“ krosoverio pavara leidžia naudotis juo kaip ir bet kuriuo kitu automobiliu. Skirtumas tik tas, jog papildoma elektros energijos injekcija jį paverčia dinamiškesniu ir miklesniu, kai to labiausiai reikia, tačiau be skambaus ir triukšmingo fejerverkų šou.

Šiame ypatingai konkurencingame segmente, kur įkraunamų hibridų netrūksta, „Peugeot“ gali pasirodyti daugiau abejonių negu užtikrintumo teikiantis pasiūlymas. Aukšta kaina, apie prancūziškus automobilius sklandantys stereotipai bei ne tiek daug prestižo bičiulių kompanijoje suteikiantis prekinis ženklas gali nuteikti pesimistiškai. Visgi, šį kartą tai visapusiškai išbaigtas, kruopščiai subalansuotas stilingas krosoveris, kuris daugelyje sričių priverčia užduoti klausimą – „O kodėl to nėra Volkswagen?“

PRIVALUMAI

Nenuobodus automobilio dizainas

Sklandžiai veikianti hibridinė pavara

Stebėtinai gera garso izoliacija

Mažos degalų sąnaudos

Analogų šiame kainų segmente neturinčios masažuojančios sėdynės

Atnaujintame modelyje sumontuota „Focal“ garso sistema geriau atkuria skaitmeninius įrašus

TRŪKUMAI

Modelių gamoje galėtų būti pigesnė versija su įprasta hibridine pavara

Šildomo priekinio stiklo opcija – bevertė. Langą šildančios juostos yra tik apačioje ir kairėje priekinio lango pusėje

Stoglangis suvalgo nemažą dalį erdvės

Menka išsikrovusios baterijos įkrovimo sparta

Negalima slankioti galinių sėdynių

Duomenys apie automobilį: „Peugeot 3008 Hybrid4“

Automobilio išmatavimai (Ilgis/Plotis/Aukštis mm): 4447 x 1841 x 1620

Ratų bazės ilgis ir kėbulo prošvaisa (mm): 2675 x 219

Automobilio svoris (kg): 1833

Bagažinės tūris (l): 395-1357

0 – 100 km/val: 5,9 sekundės

Didžiausia išvystoma galia: 300 AG

Didžiausias išvystomas sukimo momentas: 520 Nm

Maksimalus greitis: 249 km/val

Degalų sąnaudos testo metu (mieste/užmiestyje/greitkelyje) (l/100): 6,9 / 6,3 / 7,2

Padangų išmatavimai bandytame modelyje: 205/55 R19

Pigiausio modelio kaina: 51 300 eur

Bandyto modelio kaina: 61 500 eur

Autorius: Aivaras Grigelevičius/ Automanas.lt