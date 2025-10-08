Kreipiasi į šulinių ir gręžinių savininkus: tai žinoti privalote visi – gausite kompensaciją

Vandens kokybė ištyrimas itin svarbus, siekiant išvengti kenksmingų medžiagų žmogaus organizmui.
Būtent už tokią paslaugą gyventojai įprastai dar turi susimokėti papildomai.
Kada suteikiama kompensacija?
Vis tik iki šiol galioja tam tikra išlyga – nėščiosios ir kūdikius iki 6 mėn. auginančios šeimos (kurios maistui vartoja vandenį iš individualaus šachtinio šulinio ar seklesnio negu 50 metrų) tokia paslauga gali pasinaudoti visiškai nemokamai.
Jei yra norima pasinaudoti kompensacija, pirmiausiai reikia kreiptis į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) departamento ar jo skyriaus atstovus.
Prašymą NVSC dėl vandens tyrimų užsakymo galima pateikti įvairiais būdais: elektroniniu paštu, paštu, atvykus į NVSC teritorinį padalinį ar per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą (e. pristatymas).
Pasak įsitagos atstovų, prašymas teikiamas elektroniniu paštu, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Vardija, kokius dokumentus reikia pateikti
Nėščioji ar asmuo, auginantis kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, ar jų įgaliotas asmuo NVSC turi pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:
- gręžinio paso kopiją (jeigu gręžinys registruotas Žemės gelmių registre). Jeigu paso nerandate, galite pateikti jo tikslią vietą. Jeigu jis įregistruotas Žemės gelmių registre, NVSC specialistai susipažins su jame pateikta reikalinga informacija.
- nėščiosios / asmens, auginančio kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, įgaliojimo pateikti šį prašymą ir gauti visą informaciją, susijusią su geriamojo vandens nitritų ir nitratų tyrimais, kopiją (jei teikia įgaliotas asmuo);
- dokumento, patvirtinančio nėštumą / kūdikio tapatybę ir amžių, kopiją;
- pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu prašymas teikiamas paštu).
NVSC specialistai per tris darbo dienas susisieks su pareiškėju ir suderins vandens ėminio paėmimo laiką bei šachtinio šulinio ar gręžinio aplinkos įvertinimą. Geriamojo vandens tyrimas turės būti atliktas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
Jeigu tyrimo metu nustatytas nitritų ir nitratų kiekis viršys leistinas normas, NVSC nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, informuos apie tai pareiškėją.
Be to, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas pareiškėjui bus pateikti išsamūs tyrimo rezultatai bei informacija apie:
- riziką žmonių sveikatai, susijusią su nitritais ir nitratais užteršto geriamojo vandens vartojimu;
- veiksmus, kurių pareiškėjas gali imtis apsaugodamas sveikatą nuo neigiamo poveikio, susijusio su šachtinio šulinio ar gręžinio geriamojo vandens vartojimu;
- šachtinio šulinio ar gręžinio priežiūrą.
NVSC duomenimis, 2024 m. buvo gauti 256 prašymai ištirti šachtinių šulinių / gręžinių vandenį, kurį maistui vartoja nėščiosios ar kūdikiai iki 6 mėn. amžiaus.
Tuo metu Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai buvo pateiktas ir joje ištirtas 241 šachtinių šulinių ir gręžinių vandens mėginys.