Kodėl taip brangsta maisto produktai Lietuvoje ir kas iš to daugiausiai pelnosi?

Kokios yra to priežastys, mėgino išsiaiškinti Lietuvos bankas (LB). Pirmadienį jo valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis ir Ekonomikos departamento direktorius Aurelijus Dabušinskas pristatė maisto kainų analizės rezultatus.

A. Dabušinkas pripažino, kad šiuo metu maisto kainų infliacija Lietuvoje yra itin aukšta. Esą tai pastebi ir daugelis vartotojų.

Pasak LB atstovo, maždaug nuo rugsėjo mėnesio maisto produktų brangimas yra didžiausia visos infliacijos – 40 proc.

Prie to labiausiai prisideda duonos ir grūdų, mėsos ir jos produktų, pieno ir jo produktų kainų didėjimas.

Gruodį metinis šių prekių grupių kainų augimas sudarė apie 30–50 proc.

Bendrai Baltijos šalyse maistas pabrango maždaug trečdaliu, kai visoje ES maisto produktai didėjo tik 18 proc.

Per praėjusius metus Lietuvoje maisto kainos pasiekė beveik 98 proc. ES kainų vidurkį. Nors lietuvių pajamos vargiai siekia vidutinį europiečių pajamų lygį.

A. Dabušinkso teigimu, kadangi Lietuvos ekonomika augo ir žmonių perkamoji galia santykinai nesumažėjo, gamybininkai ir perdirbėjai į galutinę produktų kainą galėjo perkelti išaugusias energetikos ir kitas sąnaudas.

Pvz., žemės ūkio sektoriuje kainos per pastaruosius dvejus metus produkcijos kainos augo santykinai sparčiau nei LB įvertintos sąnaudos. Paprastai kalbant, sprendžiant iš LB analizės, žemdirbiai savo produkcijos kainas padidino santykinai daugiau nei jiems padidėjo įvairios veiklos sąnaudos, be to, jų produkcijos supirkimo kainos taip pat augo labiau.

„Tokios tendencijos reiškia, kad praėję pora metų žemės ūkio sektoriui turėjo būti neblogi“, – komentavo A. Dabušinskas.

Jis atkreipė dėmesį, kad žemės ūkio produkcijos perdirbėjų sąnaudos ir jų produkcijos kaina esą augo panašiu tempu. Be to, sąnaudos pradėjo augti anksčiau nei produkcijos kainos. Esą perdirbėjams labiausiai brango žaliavų, paslaugų ir energetikos ištekliai.

Galiausiai mažmeninės prekybos įmonių sąnaudos ir galutinės produktų kainos parduotuvėse, pasak, LB vadovo, augo panašiu tempu. Sąnaudos labiausiai paaugo dėl parduodamų prekių savikainos.