„Kilo“ planuoja į startuolius investuoti iki 10 mln. eurų

„Vystome produktus ir kitose srityse – grožio, asmeninio tobulėjimo. Dabar mūsų tikslas – ne tik kurti patiems, bet ir aktyviau investuoti į startuolius, padėti jiems vystyti globalius verslus greičiau”, – pranešime teigė įmonės, keičiančios pavadinimą į „Kilo“, vadovas Žygimantas Surintas.
Anot pranešimo, „Kilo“ domina tiek pradedantys startuoliai, tiek brandesni „Series A“ etapo verslai. Pradinė investicija į juos gali svyruoti nuo 50 tūkst. iki 1 mln. eurų, o antrajame etape – iki 10 mln. eurų.
„Kilo“ portfelyje yra prekės ženklai „Moerie“, „Pulsetto“, „Bioma“, „Her Bodhi“, „ColonBroom“, „RatePunk“, „Agava”, „Iteractive”, „Go Health” ir kiti. Grupės produktais naudojasi virš 10 mln. vartotojų visame pasaulyje.
„Kilo“ grupėje šiuo metu dirba virš 500 darbuotojų, o pagrindinė būstinė įsikūrusi Vilniuje.