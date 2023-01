Ir pikta, ir juokinga: atvažiavus automobiliu, čekius už pirkinius prekybos centre reikia atiduoti darbuotojui

Portalo tv3.lt skaitytoja Justė piktinosi Vilniaus prekybos centro „Europa“ stovėjimo aikštelėje įvesta nauja automobilių statymo ir apmokėjimo už tai tvarka.

„Vakar, po darbo užsukau apsipirkti į prekybos centrą „Europa“. Išėjusi iš maisto prekių parduotuvės pamačiau plakatą ir šalia jo sėdintį vaikiną, pamaniau, kad dar viena paramos akcija, kurios metu renkami pinigai.

Tačiau, kai priėjau arčiau perskaičiau informaciją, kad nuo šiol apsipirkus ir išėjus iš parduotuvės tam sėdinčiam vaikinui reikia parodyti savo pirkimo čekį. Tik tada bus galima nemokamai statyti automobilį. Apsipirkus už bet kokią sumą galima nemokamai stovėti 2 valandas, o išleidus 20 eurų ir daugiau – 4 val.“ – pasakojo moteris.

Ji tikino nieko nežinojusi apie naują tvarką.

„Gerai, kad atvykau be automobilio. Tačiau dabar žinosiu, kad atvykus į „Europą“, būtina kažką pirkti, kitaip automobilio negalėsiu nemokamai pastatyti. Tačiau jeigu aš ieškau kažkokio daikto ir man būtina apvažiuoti kelias parduotuves? Šį prekybos centrą tikriausiai tokiu atveju teks išbraukti iš sąrašo. Nesąmonė, kad norėdama apžiūrėti prekę, turiu vėliau susimokėti ir už automobilio stovėjimą.

Situacija būtų suprantama, jeigu prekybos centras būtų senamiestyje, tačiau ir ten klientams prie parduotuvių ar įstaigų būna rezervuotos kelios vietos,“ – pavyzdžiais dalijosi Justė.

Taip pat ji stebėjosi nustatyta 20 eurų suma.

„Kuo daugiau išleidi, tuo ilgiau galima stovėti. Tačiau kodėl negalima stovėti visą dieną ar parą jeigu išleidi daugiau nei 20 eurų, pavyzdžiui, 50 ar 100 eurų.

Be to, juokingai atrodo tas žmogus pasodintas tame prekybos centre, kuris tikrina pirkėjų čekius. Atrodo, kad prekybos centro savininkai sugalvojo tik dar vieną nesąmonę, kuriai įgyvendinti reikalingas darbuotojas, jam tenka mokėti algą. O kokia nauda iš to – nežinia,“ – sakė moteris.

Pasikeitė savininkai ir stovėjimo tvarka

Portalas tv3.lt primena, kad praėjusių metų pabaigoje verslininko Arvydo Avulio vadovaujama nekilnojamojo turto bendrovės „Hanner“ antrinė įmonė „Prime Location Property Fund“ už 4 mln. eurų nusipirko dalį daugiaaukštės prekybos centro „Europa“ automobilių stovėjimo aikštelės.

Konstitucijos prospekte, prie pat Vilniaus miesto savivaldybės ir kitų dangoraižių įsikūrusio prekybos centras „Europa“ klientai iki šiol galėjo nemokamai statyti automobilį 2 val.

Tačiau nauji savininkai informavo, kad nuo šiol už stovėjimą gyventojams teks susimokėti.

Buvo numatyta, kad pagal naują naudojimosi prekybos centro stovėjimo aikštele tvarką gyventojai nemokamai galės statyti automobilį tik tuo atveju, jeigu apsipirks už 20 eurų. Parduotuvė, kurioje tai bus padaryta, galės prašyti aikštelės valdytojų, kad pirkėjas iš aikštelės būtų išleistas nemokamai.

Pasak el. paštu atsiųsto „Hanner“ komentaro, aplink Konstitucijos prospektą nėra nė vienos nemokamos parkavimo aikštelės, esą visos parkavimo vietos yra apmokestinamos.

„Vilniaus miestas nuolatos plečia apmokestinamo parkavimo teritorijas, kurios šiuo metu apima net ir gyvenamųjų namų kiemus“, – komentavo bendrovės atstovai.

Kodėl klientams nesuteikiama galimybė kelias valandas stovėti nemokamai, jie paaiškino taip:

„Prisitaikėme prie bendros parkavimo vietų apmokestinimo tendencijos Vilniaus mieste ir rinkos sąlygų, kad visos parkavimo vietos yra apmokestinamos.“

Prekybos centras „Europa“: mes padengsime savo klientų parkavimo kaštus

Tačiau prekybos centras „Europa“, reaguodamas į klientų ir nuomininkų poreikius, nuo sausio 12 dienos visiems klientams, apsipirkusiems už bet kokią sumą iki 20 eurų, padengs 2 valandų, o apsipirkusiems už 20 eurų ir daugiau – 4 val. parkavimo mokestį šalia prekybos centro esančioje verslo centro automobilių stovėjimo aikštelėje (Konstitucijos pr. 7B).

„Atsižvelgdami į mūsų prekybos centro bendruomenės išsakytus pageidavimus dėl parkavimo galimybės greta esančioje stovėjimo aikštelėje, priklausančioje „Prime Location Property Fund“, priėmėme sprendimą padengti savo klientų parkavimo mokestį.

Taip pat šiuo metu diegiame ilgalaikę sistemą, kuri leis klientams nemokamo parkavimo leidimą suteikti bet kurioje prekybos centro apsipirkimo vietoje, t. y. patogiau ir greičiau. Išsamesnę informaciją paskelbsime artimiausiu metu“, – nurodė Greta Beinorytė, „Europa“ valdytoja.

Pasak G. Beinorytės, pirmajame prekybos centro aukšte įrengtame informaciniame punkte atsakingam asmeniui prekių ar paslaugų įsigijimą patvirtinantį čekį pateikusiems klientams bus padengti automobilio parkavimo kaštai.