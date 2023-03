Imasi pensijų kaupimo: štai ką planuoja keisti artimiausiu metu

Antrojoje pensijų pakopoje pinigus senatvei kaupia per 1,4 mln. Lietuvos gyventojų. Dalis jų prievarta buvo įtraukti į kaupimą ir iki pat pensijos turės tenkintis mažesne alga. Be to, nemažai gyventojų negalės atsiimti visų sukauptų lėšų iš karto.