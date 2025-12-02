„Iki“ ieško darbuotojų į 2 naujas parduotuves: ką siūlo be 500 eurų dovanos?

„Iki“, būdamas vienas didžiausių šalies darbdavių, siūlo gausybę naudų: lankstų grafiką, papildomą sveikatos draudimą, mokymosi galimybes bei naujiems darbuotojams skirtą motyvacinį paketą.
Šiuo metu formuojamos darbuotojų komandos tiek neseniai duris atvėrusiai „IKI – Bukiškis“ parduotuvei (Bičiulių g. 36, Bukiškis, Vilniaus r. sav.), tiek dar šiemet atsidarysiančioms „IKI – Piko“ (Ukmergės g. 221, Vilnius) ir „IKI – Eglutės“ (Antakalnio g. 73, Vilnius) parduotuvėms.
Pasak Nijolės Kvietkauskaitės, „IKI Lietuva“ generalinės direktorės, aktyvi tinklo plėtra atveria daug naujų galimybių tiek pirkėjams, tiek darbuotojams.
„Mūsų tikslas – užtikrinti dar patogesnį apsipirkimą ir sklandų aptarnavimą, todėl stipriname komandas didelėse Vilniaus regiono parduotuvėse. Dar šiemet atversime dvi modernias parduotuves – „IKI Pikas“ ir „IKI Eglutę“, o „IKI Bukiškis“ jau gausiai lankomas šventėms besiruošianių pirkėjų. Naujos parduotuvės reiškia ir daugiau darbo vietų rajonų gyventojams. Kviečiame prisijungti tuos, kurie ieško stabilaus ir patogaus darbo arčiau namų bei nori augti kartu su mūsų komanda“, – teigia N. Kvietkauskaitė.
500 eurų dovanų kortelė
Daugiausia darbuotojų šiuo metu ieškoma ruošiamoms atidaryti „IKI Piko“ ir „IKI Eglutės“ parduotuvėms, kuriose baigiami paskutiniai paruošiamieji darbai. Tuo tarpu jau veikiančiai „IKI Bukiškio“ parduotuvei taip pat reikalingi papildomi darbuotojai – pirkėjų srautai po atidarymo sparčiai auga, todėl plečiamos komandos. Ieškoma ne tik kasininkų-pardavėjų, bet ir pardavėjų-konsultantų, mėsininkų, picų kepėjo ir pamainos vadovų.
Nauji darbuotojai visose šiose parduotuvėse gali tikėtis papildomų motyvavimo priemonių – „Iki“ naujokams skiria 500 eurų vertės dovanų korteles, nepriklausomai nuo pareigybės. Parduotuvėse, kuriose susisiekimas sudėtingesnis, darbuotojams užtikrinami ir patogūs atvykimo sprendimai – kompensuojamas transportas ar taikomos alternatyvos tais atvejais, kai taksi paslauga neprieinama.
„Rūpinamės, kad darbuotojai galėtų lengvai derinti darbą su asmeniniu gyvenimu, jaustų stabilumą ir turėtų galimybę augti. Siūlome konkurencingą atlyginimą, mokymus ir realias karjeros perspektyvas. Po bandomojo laikotarpio suteikiame papildomą sveikatos draudimą, leidžiantį naudotis specialistų paslaugomis privačiose įstaigose be eilių. Darbuotojams taip pat parūpinamas nemokamas maitinimas, nuolaidos „Iki“ parduotuvėse, psichologinė pagalba ir parama svarbių gyvenimo įvykių metu“, – sako Monika Milė, „Iki“ Žmonių ir kultūros departamento vadovė.
Pasak M. Milės, „darbuotojų poreikis išaugo kartu su didėjančiais pirkėjų srautais ir nuolatiniu parduotuvių atnaujinimu.
„Didelėse parduotuvėse darbo tempas dinamiškas, o klientų srautas – intensyvus, todėl komandos stiprinimas čia itin svarbus. Norime, kad nauji kolegos greitai įsilietų į komandą, todėl siūlome ne tik konkurencingą atlyginimą ar papildomas naudas, bet ir 500 eurų vertės dovanų kortelę. Taip palengviname pirmuosius mėnesius ir padedame greičiau įsitvirtinti“, – sako M. Milė.
Kaip teigia M. Milė, visose trijose parduotuvėse siūlomos įvairios darbo formos – nuo pilno iki pusės etato. „Tai ypač aktualu studentams, tėvams ar žmonėms, kuriems reikia lankstaus grafiko. Didelėse
parduotuvėse galime užtikrinti platesnes galimybes pasirinkti darbo laiką, tad esame atviri tiek ieškantiems nuolatinio darbo, tiek ir dalinių etatų“, – pažymi „Iki“ Žmonių ir kultūros departamento vadovė.