„Discovery Inc.“ ir TV3 Grupė Baltijos šalyse pristato „discovery+“

„Go3“ vartotojai dabar galės mėgautis itin plačiu turinio pasirinkimu iš „Discovery“ žymiausių pasaulinių prekės ženklų, įskaitant „Discovery Channel“, TLC ir „Eurosport“.

Šiemet „discovery+“ žiūrovai per „Go3” Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje galės mėgautis kiekviena įsimintina Tokijo Olimpinių žaidynių akimirka per „Eurosport“. „discovery+” vartotojai gaus prieigą prie net 8 papildomai atsirandančių (ang. „pop-out“) olimpiados kanalų ir daugiau nei 50 papildomų tiesioginių transliacijų (ang.„streams“), skirtų olimpinėms žaidynėms. Be to bus užtikrinta plačiausia „Eurosport“ turimų aukščiausio lygio sporto renginių pasiūla, tokių kaip „Didžiojo kirčio“ teniso turnyrai „Australian Open“, „Roland-Garros“, „US Open“, viso „Grand Tour“ serijos varžybos, įskaitant didžiausias ir populiariausias dviračių lenktynes „Tour de France“.

„discovery+“ „Go3” sujungia „Discovery“ turimą dokumentikos ir pramogų biblioteką su sportu ir kviečia gerbėjus mėgautis geriausiomis laidomis, personažais ir sporto žvaigždėmis, kada ir kur tik nori. „Go3“ vartotojams skirtame turinio pasiūlyme yra daugybė priklausomybę sukeliančių laidų ir dokumentinių filmų, tokių kaip visame pasaulyje itin populiarios programos „Nuogi ir įbauginti“, „90-ties dienų sužadėtinis“, „Mirtiniausias laimikis“, „Aukso karštinė“, „Suknelei – taip: ir varge, ir sveikatoje“ taip pat „discovery+“ originalus turinys – „Donaldas Trampas: ypatingas apsimestinumas“, „Kas nužudė Maradoną?“, „Vakcinos nuo koronaviruso sukūrimas“, „Amy Schumer mokosi gaminti maistą: necenzūruota“, „Estonia“ ir dar daugiau įdomiausio turinio.

Jamie Cooke, „Discovery“ grupės viceprezidentas ir generalinis direktorius Vidurio ir Rytų Europoje, Vidurio Rytuose, Afrikoje ir Rusijoje sako: „Discovery“ visada ieško tinkamų partnerių, kad plėstų savo verslą ir paliktų pasaulyje pėdsaką, o „TV3 Grupė“ yra įsitvirtinęs žaidėjas regione. „discovery+“ išsiskiria iš kitų turinio transliacijų paslaugų tuo, kad yra apima tikrojo gyvenimo pramogas, įskaitant sportą. Mūsų produktas papildo „Go3” pasiūlymą. „Discovery“ turi savybę apjungti tai ką galime geriausia pasiūlyti, žymius pasaulinius prekės ženklus, tarptautinį tinklą ir įgytas žinias su TV3 Grupės turiniu ir patirtimi. Džiaugiuosi galėdamas pradėti šią kelionę kartu su „Go3“ ir esu laimingas, kad jų žiūrovai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje nuo šiol galės mėgautis mūsų itin mylimu turiniu.“

Christian Anting, TV3 Grupės generalinis direktorius teigia: „Mes džiaugiamės šia partneryste ir „discovery+“ veiklos pradžia Baltijos šalyse. Kartu mes suteiksime savo žiūrovams neprilygstamą patirtį su prieiga prie pasaulyje žinomų prekių ženklų „Discovery“ ir „Eurosport“ itin plataus turinio. Visi mūsų, rinkoje pirmaujančios „Go3“ platformos, vartotojai turės galimybę mėgautis ir tyrinėti ir „discovery+“ turinį be papildomo mokesčio iki liepos 20 d. Kartu apjungiame geriausias pasaulyje dokumentikos ir sporto pramogas su unikalia vartotojų patirtimi“.

„Aš labai džiaugiuosi „discovery+“ paleidimu naujos kartos televizijoje „Go3“. Tik praėjusių metų gruodį mes pradėjome „discovery+“ diegimą visame regione, o dabar kartu su partneriais tęsiame kelionę link įsitvirtinimo skaitmeninėje aplinkoje.“- pasakė Ekaterina Mihajlovic, „Discovery“ platinimo ir verslo plėtros direktorė Šiaurės bei Rytų Europoje ir Turkijoje.

„discovery+“

„discovery+“ yra tikro gyvenimo pramogų prenumeruojama transliacijų internetu paslauga. „discovery +“ siūlo itin platų turinio pasirinkimą. Jame yra išskirtinių, originalaus turinio laidų ir serialą iš sričių, kuriose „Discovery“ prekės ženklai užima tvirtą lyderio poziciją, įskaitant gyvenimo būdą ir santykius; namus ir maistą; tikrus nusikaltimus ir jų tyrimą; paranormalius reiškinius; keliones, gamtą bei istoriją; taip pat mokslą, technologijas ir aplinkos apsaugą bei aukštos kokybės dokumentinių filmų rinkinys.

„Discovery Inc.“

„Discovery, Inc.“ („Nasdaq“: DISCA, DISCB, DISCK) yra pasaulinė tikro gyvenimo pramogų lyderė, aptarnaujanti aistringą ištikimų gerbėjų auditoriją visame pasaulyje turiniu, kuris įkvepia, informuoja ir linksmina. Kiekvienais metais „Discovery“ teikia daugiau nei 8000 valandų originalių programų ir yra kategorijų lyderis visame pasaulyje itin mėgstamuose turinio žanruose. „Discovery“, pasiekiama 220 šalių ir teritorijų bei beveik 50 kalbų, yra platformos naujovė, pasiekianti žiūrovus visuose ekranuose, įskaitant „TV Everywhere“ produktus, tokius kaip „GO“ programų portfelis; tiesioginio perdavimo vartotojams paslaugos, tokios kaip „discovery +“, „Food Network Kitchen“ ir „MotorTrend OnDemand“; „Digital-first“ ir socialinis „Nine Group Media“ turinys; žymi gamtos istorija ir dokumentikos turinio partnerystė su BBC; ir strateginis aljansas su PGA TOUR, siekiant sukurti tarptautinius golfo namus. „Discovery“ aukščiausios kokybės prekių ženklų portfelį sudaro „Discovery Channel“, HGTV, „Food Network“, TLC, „Investigation Discovery“, „Travel Channel“, „MotorTrend“, „Animal Planet“, „Science Channel“ ir būsimos daugialypės platformos „JV with Chip and Joanna Gaines“, „Magnolia Network“, taip pat OWN : Oprah Winfrey tinklas JAV, „Discovery Kids“ Lotynų Amerikoje ir „Eurosport“, pirmaujantis ypatingos svarbos aukščiausios klasės sporto ir olimpinių žaidynių transliacijų „namai“ daugumoje Europos šalių. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite corporate.discovery.com ir sekite @DiscoveryIncTV visose socialinių tinklų platformose.

TV3 Grupė

TV3 Grupė yra didžiausia žiniasklaidos grupė Baltijos regione. 2017 m. pabaigoje grupę įsigijo JAV investicijų bendrovė „Providence Equity Partners“, kuri Baltijos šalyse taip pat valdo mobiliojo ryšio operatorę „Bitė“. TV3 Grupė Lietuvoje: TV3, TV6 ir TV8 televizijos kanalai; interaktyvi palydovinė televizija „Home3“; naujos kartos televizija „Go3“, kurią galima matyti ir per partnerius „Bitė“, „Tele2”, „Telia“ bei „Home3“; plačiausią sporto šakų pasirinkimą siūlantys kanalai „TV3 Sport“ ir „TV3 Sport 2“ bei „TV3 Sport Open”; populiariausių filmų kanalas „TV3 Film“; naujienų ir pramogų portalas tv3.lt; vaizdo portalas tv3play.lt; radijo stotis Power Hit Radio.