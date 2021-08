Butų kainos liepą kainavo gerokai brangiau nei prieš metus

Lietuvos banko duomenimis, liepą butai Lietuvoje kainavo 14,5 proc. daugiau nei prieš metus.

Anot Lietuvos banko Makroprudencinės analizės skyriaus vyresniojo ekonomisto Dovydo Poderio, indekso liepos mėnesio duomenys rodo, kad metinis būsto kainų augimo tempas spartėjo – pagal indeksą spartesnis metinis kainų augimo tempas paskutinį kartą fiksuotas 2008-ųjų pavasarį.

„Nors būsto kainos šiuo metu iš esmės atitinka fundamentalius jų įverčius, būsto kainų augimo tempas yra akivaizdžiai padidėjęs ir sparčiausias nuo 2008 metų, todėl tolesnis spartus kainų augimas gali lemti tam tikrą pervertinimą ateityje. Išliekant didelei būsto paklausai, geriems lūkesčiams dėl būsto kainų augimo ateityje, esama rizikos, kad būsto rinka pradės vystytis netvariai“, – BNS komentavo Lietuvos banko ekonomistas.

Pasak. D.Poderio, skirtinguose Lietuvos regionuose tendencijos išsiskiria.

Vilniuje per mėnesį kainos augo 4,1 proc., o bendras metinis augimas čia sudarė 15,9 procento. Kaune per mėnesį kainos augo 1,8 proc., o bendras metinis augimas sudarė 16,4 procentų. Klaipėdoje per mėnesį kainos augo 2,5 proc., o bendras metinis augimas čia siekė 4,7 procentų.

Lietuvoje, išskyrus Vilnių, liepą, palyginti su birželiu, kainos augo 2 proc., o bendras metinis augimas čia siekė 14,1 procentą.

Sparčiausias metinis kainų augimas ir toliau fiksuojamas Lietuvos teritorijoje neįskaitant Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos – čia liepos mėnesį metinis kainų augimas sudarė 19,4 proc., o per mėnesį kainos paaugo 1,8 procento.

Skaičiuojant lietuvišką PSBKI, ataskaitinio laikotarpio būsto kaina lyginama su anksčiau įvykusio sandorio to paties būsto kaina. Šiam indeksui apskaičiuoti svarbiausi yra sandorio data, kaina ir unikalus objekto numeris.

Į PSBKI neįtraukiami pirmą kartą parduoti objektai, pavyzdžiui, pastatyti nauji būstai – pastarieji į indeksą pateks tik tuomet, kai parduodami antrą ar vėlesnį kartą.