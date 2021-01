Lietuvos bankas: gruodį mažiau paskolų išduota dėl švenčių, o ne koronaviruso krizės

„Tendencijos (2020 metų gruodį – BNS) neigiamos buvo panašios kaip ir užpernai, sąlygotos švenčių periodo, kai dvi savaites tarp Kalėdų ir Naujųjų Metų nelabai kas vyksta. Rinkoje, matome, ir naujų būstų paskolų, ir vartojimo paskolų, ir įmonių paskolų srautai krito. Tas kritimas panašus kaip ir praėjusiais metais prieš karantiną. Kažkokias išvadas, kad tas kritimas susietas su nauju karantinu, daryti vargu ar galima“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitete sakė J. Markevičius.

Pasa jo, kredito linijų panaudojimas bankuose ir kredito unijose nesikeičia ir yra mažesnis nei buvo pandemijos pradžioje.

„Ne visi limitai, kurie fiksuoti bakuose, yra panaudojami“, – tvirtino LB atstovas.

Pasak J. Markevičiaus, smulkiam verslui suteikiamų paskolų iki 1 mln. eurų palūkanų maržos nekito – kokios buvo prieš pirmąjį karantiną, tokios išliko ir pandemijos metu.

„Didelių pokyčių čia nebuvo tiek kalbant apie vidurkį, tiek apie medianą – ganėtinai stabiliai verslo paskolų palūkanų normos išsilaikė“, – teigė J. Markevičius.

Anot jo, per gruodį ir toliau buvo stebimas stiprus būsto paskolų augimas – portfelis augo apie 9 proc., tuo metu verslo paskolų portfelis traukė apie 12 proc. – kiek sparčiau, nei lapkričio mėnesį. J. Markevičiaus teigimu, verslo paskolų portfelio traukimasis stebimas visuose segmentuose.

Tuo metu indėliai kredito įstaigose auga toliau – dabar namų ūkio indėliai siekia 17 mlrd. eurų (1 mlrd. eurų daugiau nei 2019 metais), o ne finansų bendrovių – apie 9 mlrd. eurų (2 mlrd. eurų daugiau). Lietuvoje įmonių indėliai sudaro apie 40 proc. bendro indėlių portfelio.

„Pagal sektorius, matome, kad daugiausia indėlių prieaugio buvo gamyboje ir prekyboje, daugiau nei 20 procentų. Taip pat statybose, nekilnojamojo turto operacijose, apgyvendinimo ir maitinimo veikloje, kuri labiausiai paveikta pandemijos“, – sakė J. Markevičius.

Jis pabrėžė, kad nepaisant pandemijos įmonių pelnas per 2020-ųjų tris ketvirčius buvo 6 proc. didesnis negu 2019 metais per tą patį laikotarpį. Iš viso įmonės pernai sausį-rugsėjį uždirbo 5 mlrd. eurų ikimokestinio pelno – apie 305 mln. eurų daugiau nei užpernai per devynis mėnesius.