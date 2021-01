Gyventojų patikrinimai neatšaukiami: kontroliuos, ar nesukčiauja dėl skaitiklių duomenų

Energijos gamybos ir skirstymo tinklo „Ignitis“ atstovai sako, kad įtarimas apie galimai didesnį nei faktinis suvartojimas paprastai kyla tuomet, kai deklaruojama suma ženkliai skiriasi nuo to, ką klientas deklaruodavo įprastai, ypač jei klientas savo energijos rodmenis deklaruoja reguliariai.

Sukčiauti beveik neverta

„Ignitis“ grupės atstovo Luko Zadaracko teigimu, net jei gyventojai ir stengiasi sutaupyti už dujų ar elektros paslaugas sumokėdami iš anksto daugiau, vidutinis sutaupomas skirtumas piniginiu atžvilgiu nėra didelis.

„Viskas labai priklauso nuo to, kiek klientas elektros arba dujų suvartoja per mėnesį.

Kadangi elektra brango nežymiai, o vidutinis vartotojas per mėnesį suvartoja apie 150 kwh, tai net deklaravęs dvigubai su standartiniu vienos laiko zonos planu jis sutaupys vos 0,6 euro“, – pateikia pavyzdį L. Zadarackas.

Jis atkreipia dėmesį, kad 250 tūkst. visuomeninio tiekimo klientų už suvartotą elektros energiją atsiskaito pagal suvartojimo vidurkį, todėl kai kurie iš jų galėjo nedeklaruoti rodmenų.

Patikrinimai vyksta toliau

„Ignitis“ grupės ryšių su visuomene projektų vadovas Tadas Markevičius sako, kad prieš ar po kainų pasikeitimo gyventojų deklaravimas šiek tiek pakinta, tačiau žymių perdeklaravimų įmonė nepastebi.

T. Markevičius atkreipia dėmesį ir į tai, kad pandemijos metu visi numatyti patikrinimai atliekami ir toliau.

„Pandemija patikrinimų kiekiui reikšmingos įtakos nepadarė – kas mėnesį atliekama apie 50 tūkst. skaitiklių patikrinimų. Skirtumas tas, kad tikrinamos tos apskaitos priemonės, kurios įrengtos lauke arba laiptinėse“, – sako „Ignitis“ grupės atstovas.

„Kas mėnesį atliekama apie 50 tūkst. patikrinimų – vien per 2020 m. Energijos skirstymo operatorius (ESO) patikrino daugiau nei 600 tūkst. skaitiklių.

Patikrinimai organizuojami atsižvelgiant į tam tikrus gyventojų deklaravimo vertinimo kriterijus, pavyzdžiui, deklaravimo ir mokėjimo reguliarumą“, – teigia T. Markevičius.

„Ignitis“ atstovas prideda, kad paprastai darbuotojų vizitai yra iš anksto derinami su tais klientais, kurių skaitikliai įrengti privačių patalpų viduje.

Jei skaitikliai įrengti lauke ar daugiabučio laiptinėje, įmonės inžinieriai atskirai informuoti klientų neprivalo.

T. Markevičius pažymi, kad karantino laikotarpiu, valdant Covid-19 rizikas, gyventojų privačių patalpų viduje ESO darbų nevykdo.

Kiek kas pabrango

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo elektros energijos kainas gyventojams, kurie per metus suvartoja mažiau nei 5000 kWh elektros energijos.

Šiems „Ignitis“ vartotojams populiariausio vieno laiko zonos tarifo plano „Standartinis“ nauja kaina pasiekė 14,1 ct/kWh. „Standartinį“ dviejų laiko zonų tarifo planą pasirinkę klientai už dieninę elektros energiją mokės 16,1 ct/kWh, o už naktinę – 10,0 ct/kWh.

Vidutinė elektros energijos kaina daugeliui vartotojų nuo 2021 m. sausio 1 d. padidėjo 0,54 ct/kWh arba 4,1 proc.

Didžiausią įtaką elektros energijos kainų pokyčiams turėjo 2021 metams planuojamas elektros energijos rinkos (įsigijimo elektros biržoje) kainų didėjimas (daugiau nei 9 proc.), taip pat iki 8,5 proc. didėjančios elektros energijos skirstymo paslaugos kainos ir nuo 0,370 ct/kWh iki 0,397 ct/kWh didėjanti visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba bei po teisės aktų pokyčių įvesta nauja skirstymo paslaugos papildoma kainos dedamoji – 0,112 ct/kWh.

Statistinio visuomeniniu tiekimu besinaudojančio namų ūkio, per mėnesį sunaudojančio vidutiniškai apie 117 kilovatvalandžių elektros energijos, išlaidos padidės – iki 0,64 euro per mėnesį.

Gamtinių dujų „Minimalus“ plano (1 gr.) klientams, kurie dažniausiai naudoja dujines virykles ir suvartoja iki 300 kubinių metrų dujų per metus, kitąmet pastovioji tarifo dalis išliks 0,56 euro per mėnesį. Šiems klientams vieno kubinio metro dujų kaina nuo kitų metų sausio 1 dienos padidės 6,4 proc. iki 50 ct/m3.

„Optimalus“ plano (2 gr.) klientams, kurie dažniausiai dujas naudoja šildymui ir per metus suvartojantiems iki 20 tūkst. kubinių metrų dujų, pastovioji tarifo dalis taip pat nekis ir bus 3,99 euro per mėnesį. Vieno kubinio metro dujų kaina šiems „Ignitis“ klientams kitąmet nekis ir toliau bus 28 ct/m3.

Tuo tarpu daugiausiai, per 20 tūkst. kubinių metrų per metus, suvartojantiems gyventojams, naudojantiems „Maksimalų“ planą (3 gr.), vieno kubinio metro kaina sumažės 3,7 proc., iki 26 ct/m3 (nuo šių metų liepos 1 d. – 27 ct/m3). Pastovioji tarifo dalis šio plano klientams nesikeis – bus 3,99 euro per mėnesį.