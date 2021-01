Elektra Lietuvoje per savaitę brango 36 proc. – „Litgrid“

Sausio 4-10 dienomis „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje elektra kainavo 53,7 euro už megavatvalandę (MWh). Latvijoje ir Estijoje elektros kainos augo 35 proc. ir siekė 53,5 euro už MWh.

„Pasibaigus šventiniam laikotarpiui praėjusi savaitė turėjo visas penkias darbo dienas, tai atsiliepė ir suvartojimui, kuris Lietuvoje išaugo, lyginant su praėjusia savaitę, net 7 procentais. Prie išaugusio suvartojimo prisidėjo ne tik grįžimas į darbus, bet ir mažėjanti temperatūra", - pranešime sakė „Litgrid“ Strategijos departamento direktorius Liutauras Varanavičius.

Anot jo, nepaisant didelio vartojimo, praėjusią savaitė vėjo elektrinės gamino ženkliai mažiau: Lietuvoje vėjo gamyba mažėjo beveik perpus, panaši situacija buvo ir visame Baltijos jūros regione bei bendrai Europoje.

Elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę augo 7 proc. ir siekė 246 GWh. Elektros gamyba Lietuvoje augo 3 proc., o vietos elektrinės užtikrino 32 proc. šalies elektros energijos suvartojimo. Bendrai Lietuvoje per savaitę buvo pagamintos 79 GWh elektros energijos.

Šiluminės elektrinės praėjusią savaitę pagamino 35 proc. Lietuvoje generuotos elektros energijos. Vėjo jėgainės pagamino 20 proc., hidroelektrinės – 24 proc., kitos elektrinės – 22 proc. elektros energijos. Gamyba hidroelektrinėse, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš savaitę augo 12 proc., gamyba vėjo jėgainėse mažėjo 44 proc., šiluminėse elektrinėse gamybos apimtis augo 80 proc., kitų elektrinių gamyba išliko stabili.

Praėjusią savaitę 69 proc. Lietuvos elektros energijos poreikio buvo importuota, palyginti su ankstesne savaite, bendras importas išaugo 11 procentų. 25 proc. elektros importo į Lietuvą pateko iš trečiųjų šalių, 17 proc. – iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 57 proc. buvo importuota per sieną su Latvija ir 1 proc. per „LitPol Link“ jungtį su Lenkija.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos augo 39 procentais. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 68 proc. Lietuvos eksportuojamos elektros, o eksportas iš Lietuvos per „NordBalt“ jungtį sudarė 32 procentus.