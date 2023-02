Žemės drebėjimo Turkijoje ir Sirijoje aukų skaičius auga: žuvo beveik 1 500 žmonių

Oficialioji naujienų agentūra SANA, remdamasi Sveikatos apsaugos ministerija, pranešė, kad vyriausybės kontroliuojamose karo nuniokotos šalies teritorijose žuvo mažiausiai 339 žmonės, o 1 089 buvo sužeisti.

Gelbėjimo grupė „Baltieji šalmai“ teigė, kad sukilėlių kontroliuojamose teritorijose žuvo mažiausiai 221 ir buvo sužeisti 419 žmonių.

In #Syria, the #earthquake killed 237 people and injured 639 others. pic.twitter.com/EDEAYoVxFy