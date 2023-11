Zelenskis JAV televizijoje Putiną išpūdo necenzūriniais žodžiais

„Turiu daug jėgų. Bet net jei jaučiamės stiprūs ir turime daug energijos, tai nereiškia, kad norime kovoti visą gyvenimą, nes to kaina yra didelė, nes karas atima geriausius iš mūsų, geriausius didvyrius, geriausius vyrus, moteris ir vaikus.

Bet mes nesame pasiruošę atiduoti savo laisvės šiam sup***** teroristui Putinui. Štai kodėl mes kovojame“, – sekmadienį televizijai sakė V. Zelenskis.

⚡️ "The war takes the best of us: the best heroes, the best men, women, children. That's it. But we are not ready to give our freedom to this f***ing terrorist Putin. That's it. That's why we are fighting", — President Zelenskyy in an interview with Meet the Press on NBC. pic.twitter.com/YQ09ttIhgv