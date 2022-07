Zelenskis iš pareigų atleido generelinę prokurorę, saugumo tarnybos vadovą

Teigiama, kad V. Zelenskio atleistas vidaus saugumo vadovas I. Bakanovas buvo vaikystės draugas, tačiau jis galimai atleistas pagal Ukrainos ginkluotųjų pajėgų drausmės statuto 47 straipsnį, kuriame teigiama: „Tarnybinių pareigų neatlikimas (netinkamas vykdymas), dėl kurio žuvo žmonės ar atsirado kitų rimtų padarinių arba kilo tokių pasekmių grėsmė. “

Vietoje I. Venediktovos pareigas užims generalinės prokurorės pavaduotojas Oleksijus Symonenko.

„The Kyiv Independent“ žurnalistai rašė, kad V. Zelenskis išreiškė nuogąstavimą, nes bylos galimai nėra tiriamos objektyviai, įžvelgta kolaboravimo aspektų, mat 60 darbuotojų, prezidento teigimu, galėjo padėti Rusijai.

⚡️⚡️ Volodymyr Zelenskyy dismissed Prosecutor General Irina Venediktova and head of the Security Service of #Ukraine Ivan Bakanov pic.twitter.com/c1SpA7HMPE