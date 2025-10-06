Upėje apvirtus valčiai žuvo migrantas, dar devynis pavyko išgelbėti

Pranešime teigiama, kad mažiausiai 10 kinų ir vienas Serbijos pilietis buvo valtyje, kai ji apvirto naktį. Nelaimė įvyko netoli Serbijos Bačka Palankos miesto, maždaug už 90 km į šiaurės vakarus nuo Belgrado.
Policijos ir gelbėjimo komandoms iš Kroatijos ir Serbijos pavyko išgelbėti devynis Kinijos piliečius, tačiau vienas buvo ištrauktas iš vandens negyvas.
Policija pranešė, kad įtariama, jog grupė bandė neteisėtai kirsti sieną iš Serbijos į Europos Sąjungos (ES) narę Kroatiją.
Ji teigė, kad vyksta paieškos operacija, kurioje dalyvauja valtys ir dronai.
Serbija yra vadinamajame Balkanų migracijos į Vakarų Europą sausumos kelyje. Migrantai, norintys pasiekti turtingas ES šalis, prieš keliaudami toliau bando kirsti Serbiją ir patekti į ES kaimynes Kroatiją, Vengriją arba Rumuniją.
Naujausia Kinijos emigrantų karta taip pat aktyviai keliauja ir pastebimai gausiai pasirodo įvairiose vietose, įskaitant Vidurio ir Rytų Europą, kur Kinija pastaraisiais metais investavo į infrastruktūrą ir kitus projektus.
