Trys Rusijos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę

Lėktuvai neturėjo skrydžio planų, o jų atsakikliai buvo išjungti. Pažeidimo metu jie taip pat neturėjo dvipusio radijo ryšio su Estijos skrydžių valdymo tarnyba.
Lėktuvai skraidė apie 12 minučių, kol NATO išsiuntė italų F-35 naikintuvus juos atremti.
Užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos Federacijos laikinąją reikalų patikėtinę Estijoje, kad pateiktų protestą ir diplomatinę notą dėl oro erdvės pažeidimo.
Tai jau ketvirtasis atvejis per metus, kai Rusijos kariniai lėktuvai pažeidžia šalies sienas. Taline tokius veiksmus vadina „tyčine provokacija“.
MiG-31 orlaiviai – sunkieji naikintuvai, galintys gabenti Rusijos hipersonines raketas „Kinzhal“ – įskridę į Estijos teritoriją naikintuvai nukreipė kursą į sostinę Taliną, „Politico“ teigia su situacija susipažinę šaltiniai.
