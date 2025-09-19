Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Trys Rusijos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę

2025-09-19 17:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-19 17:29

Penktadienį trys Rusijos naikintuvai be leidimo įskrido į Estijos oro erdvę ir ten išbuvo beveik 12 minučių, o tai reiškia rimtą eskalavimą NATO rytinėje sienoje, rašo „Politico“, remdamasis šaltiniais.

Penktadienį trys Rusijos naikintuvai be leidimo įskrido į Estijos oro erdvę ir ten išbuvo beveik 12 minučių, o tai reiškia rimtą eskalavimą NATO rytinėje sienoje, rašo „Politico“, remdamasis šaltiniais.

Lėktuvai neturėjo skrydžio planų, o jų atsakikliai buvo išjungti. Pažeidimo metu jie taip pat neturėjo dvipusio radijo ryšio su Estijos skrydžių valdymo tarnyba.

Lėktuvai skraidė apie 12 minučių, kol NATO išsiuntė italų F-35 naikintuvus juos atremti.  

Užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos Federacijos laikinąją reikalų patikėtinę Estijoje, kad pateiktų protestą ir diplomatinę notą dėl oro erdvės pažeidimo.

Tai jau ketvirtasis atvejis per metus, kai Rusijos kariniai lėktuvai pažeidžia šalies sienas. Taline tokius veiksmus vadina „tyčine provokacija“.

MiG-31 orlaiviai – sunkieji naikintuvai, galintys gabenti Rusijos hipersonines raketas „Kinzhal“ – įskridę į Estijos teritoriją naikintuvai nukreipė kursą į sostinę Taliną, „Politico“ teigia su situacija susipažinę šaltiniai.

Vasileuskas
Vasileuskas
2025-09-19 17:34
Ir nei vieno nenumušė? Paaiškinkit, kas yra NATO ir kas yra tas 5-as straipsnis?
Atsakyti
Zxc
Zxc
2025-09-19 17:38
Turkai prieš kurį laiką tokį rusų naikintuvą įskridusį į Turkiją numušė. Daugiau neskraido.
Atsakyti
