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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas turi planą dėl Orbano: štai kokiame poste jį nori matyti

2026-10-26 09:50 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 09:50
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JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija remia buvusio Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano kandidatūrą į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus postą ir tikisi, kad šias jos pastangas parems ir Rusija su Kinija paramą, remdamasi leidiniais „The Wall Street Journal“ ir „The Jerusalem Post“ praneša „Ukrinform“.

Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija remia buvusio Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano kandidatūrą į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus postą ir tikisi, kad šias jos pastangas parems ir Rusija su Kinija paramą, remdamasi leidiniais „The Wall Street Journal“ ir „The Jerusalem Post“ praneša „Ukrinform“.

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Šių leidinių duomenimis, JAV pareigūnai jau kreipėsi į V. Orbeną su tokiu pasiūlymu. Jis išreiškė susidomėjimą, tačiau dar nėra galutinai apsisprendęs, ar sieks JT generalinio sekretoriaus posto.

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Vašingtonas mano, kad ankstesni V. Orbano ryšiai su Maskva ir Pekinu galėtų padėti užsitikrinti šių šalių paramą prorusišku laikomam Vengrijos politikui. Taip V. Orbanas galėtų tapti bendru trijų nuolatinių JT Saugumo Tarybos narių remiamu kandidatu.

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Vieno JAV valstybės departamento pareigūno vertinimu, V. Orbanas galėtų užsitikrinti mažiausiai aštuonių, o susiklosčius palankioms aplinkybėms – net dešimties iš 15 JT Saugumo Tarybos narių paramą.

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Vis dėlto kol kas neaišku, ar Jungtinė Karalystė ir Prancūzija, turinčios veto teisę JT Saugumo Taryboje, būtų pasirengusios blokuoti jo kandidatūrą.

Vienas JAV valstybės departamento pareigūnas V. Orbaną pavadino „MAGA konservatorių svajonių kandidatu“, atkreipdamas dėmesį į jo poziciją masinės imigracijos, liberalių nevyriausybinių organizacijų ir Vengrijos teismų sistemoje bei žiniasklaidoje įsitvirtinusių įtakos centrų atžvilgiu.

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Trumpas palaiko Orbaną

V. Orbanas ne kartą konfliktavo su Europos Sąjungos lyderiais, kartu stiprindamas ryšius su Kinija. Jei jo kandidatūra būtų iškelta, jo santykiai su Maskva ir Pekinu, taip pat vidaus politika galėtų sulaukti ypatingo dėmesio.

JAV prezidentas D. Trumpas palaikė V. Orbaną balandį vykusiuose Vengrijos parlamento rinkimuose, o viceprezidentas J. D. Vance'as asmeniškai dalyvavo jo rinkimų kampanijoje.

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Trečiadienį JT Saugumo Taryboje numatytas dar vienas neoficialus balsavimas, kuriuo bus siekiama įvertinti paramą kandidatams. Kol kas neaišku, ar tarp jų bus ir V. Orbano pavardė.

Antonio Guterreso kadencija JT generalinio sekretoriaus poste baigiasi gruodžio 31 d. Naująjį generalinį sekretorių JT Saugumo Tarybos teikimu skirs Generalinė Asamblėja.

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