Tragedija Niujorke: sraigtasparnis rėžėsi į upę – žuvo 6 žmonės

Avarija įvyko apie 15 val. vietos laiku (22 val. Lietuvos). Kaip praneša BBC, sraigtasparnyje buvo mažiausiai trys vaikai ir trys suaugusieji.

„FlightRadar“ duomenimis, ore sraigtasparnis išbuvo vos 15 minučių. Šiuo metu jis yra paniręs upėje.

We’re following reports of a helicopter crash in the Hudson River between New York and New Jersey. At this time, based on ADS-B data and the location of SAR activity, we believe the aircraft involved to be N216MH, a Bell 206L-4 LongRanger IV.https://t.co/hp2b2oU5Vc pic.twitter.com/kGLiU7V6rc