Teroro išpuolis Jeruzalėje: žuvo mažiausiai keturi žmonės, šauliai neutralizuoti

Greitosios medicinos pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ praneša, kad penki sužeistieji yra kritinės būklės, dar keli – sunkiai sužeisti.
Izraelio žiniasklaida praneša, kad teroristai Jeruzalėje, greičiausiai, įlipo į autobusą ir pradėjo šaudyti į keleivius.
Du užpuolikai buvo „neutralizuoti“, teigė pareigūnai. Kol kas nėra aišku, ar jie negyvi.
