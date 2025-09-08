Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Teroro išpuolis Jeruzalėje: žuvo mažiausiai keturi žmonės, šauliai neutralizuoti

2025-09-08 11:10 / šaltinis: tv3.lt
Pagalbos tarnybos praneša, kad per teroristų šaudymo išpuolį Jeruzalėje, Izraelyje, žuvo keturi žmonės, dar 20 buvo sužeisti, rašo „The Israel Times“.

Išpuolis Jeruzalėje (nuotr. SCANPIX)
9

1

Išpuolis Jeruzalėje
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Išpuolis Jeruzalėje

Greitosios medicinos pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ praneša, kad penki sužeistieji yra kritinės būklės, dar keli – sunkiai sužeisti.

Izraelio žiniasklaida praneša, kad teroristai Jeruzalėje, greičiausiai, įlipo į autobusą ir pradėjo šaudyti į keleivius.

Du užpuolikai buvo „neutralizuoti“, teigė pareigūnai. Kol kas nėra aišku, ar jie negyvi.

