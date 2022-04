Slovakija perdavė Ukrainai oro gynybos sistemas S-300

Vietos leidinio „TV Noviny“ teigimu, slovakų S-300 (Rusijos gamybos oro gynybos sistemos) jau atsidūrė Ukrainos teritorijoje. Skelbiama, kad slaptas sistemų gabenimas užtruko dvi dienas.

Sistema S-300 yra šiuolaikinis raketų žemė-oras kompleksas, kuris gali numušti lėktuvus arba valdomas raketas atstumu iki 250 kilometrų.

„Noriu patvirtinti, kad Slovakija suteikė Ukrainai oro gynybos sistemą S-300. Ukrainos tauta drąsiai gina savo suverenią šalį ir mus. Mūsų pareiga padėti, o ne dvejoti žūstant žmonėms dėl Rusijos agresijos“, – savo „Twitter“ paskyroje rašė Slovakijos premjeras.

Kol kas nėra aišku, kiek S-300 vienetų buvo perduota Ukrainai, Slovakijos premjeras savo žinutėje rašo vienaskaita.

