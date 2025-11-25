Skubiai pakėlė naikintuvus: nustatyta grėsmė iš karo zonos

Naikintuvai buvo pakelti tam, kad sektų du dronus, kurie antradienį anksti ryte pažeidė jos teritoriją prie sienos su Ukraina. Vienas iš jų, pasak ministerijos, skriejo gilyn į šalies teritoriją.
Ministerija teigė iš pradžių išsiuntusi du naikintuvus „Eurofighter“, kurie sekė droną pietryčių Tulčos apskrityje, kol jis vėl įskrido į Ukrainą.
Vėliau kariuomenė išsiuntė du Rumunijos naikintuvus „F-16“ radarui aptikus antrą oro erdvės pažeidimą, šįkaer Galacio apskrityje. Ministerija pranešė, kad orlaiviai sekė, kaip šis judėjo į vidų link Vrančos apskrities.
Pasak ministerijos, visų trijų apskričių gyventojams buvo išsiųsti įspėjimai slėptis.
„Reuters“ primena, kad ES ir NATO narė Rumunija turi 650 km sausumos sieną su Ukraina ir nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, šalies oro erdvę nuolat pažeidžia dronai, kurių fragmentai krenta į jos teritoriją.
Naujienų portalas „Sky News“ primena, kad Rumunijoje naikintuvai pastarąjį kartą buvo pakelti rugsėjo 13 d. per Rusijos ataką prieš Ukrainos infrastruktūrą, kai į šalies jos oro erdvę įskrido dronas.
Rusijos dronų įsiveržimų į NATO šalių Europoje oro erdvę pastaruoju metu daugėja, o Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen tai vadina „hibridiniu karu“.
Apie oro erdvės pažeidimus per pastaruosius kelis mėnesius pranešė Belgija, Vokietija, Čekija, Ispanija, Norvegija ir Danija.
Rugsėjo 9 d. naktį į Lenkijos oro erdvę įskrido maždaug 20 Rusijos dronų.
Rugsėjo 19 d. trys Rusijos kariniai naikintuvai 12 minučių pažeidinėjo Estijos oro erdvę, prieš juos išlydint Italijos naikintuvams.
Spalio 23 d. du Rusijos naikintuvai buvo įskridę į Lietuvos oro erdvę.
