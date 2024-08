Rusijos pajėgos neutralizavo kalėjime darbuotojus įkaitais paėmusius kalinius

„Specialieji Nacionalinės gvardijos snaiperių daliniai keturiais tiksliais šūviais neutralizavo keturis kalinius, paėmusius įkaitais kolonijos darbuotojus. Įkaitai buvo paleisti“, – sakoma „Telegram“ paskelbtame pranešime.

Tai buvo jau antras toks incidentas Rusijos kalėjime nuo birželio.

Remiantis nepriklausomo naujienų portalo „Meduza“ pranešimu, šturmas Surovikino kolonijoje IK-19, apie 140 km nuo Rusijos europinės dalies pietuose esančio Volgogrado, truko apie pusvalandį.

Pranešama, kad per incidentą žuvo du Rusijos federalinės bausmių vykdymo tarnybos (FSIN) darbuotojai. Dar penki patyrė sužalojimų. Trys iš jų atsidūrė ligoninėje.

REKLAMA

REKLAMA

Volgogrado gubernatorius Andrejus Bočarovas nekomentavo įkaitų pagrobėjų tapatybės, tačiau užsiminė apie pranešimus, kad jie nėra Rusijos piliečiai.

REKLAMA

„Kiekvienas mūsų teritorijoje esantis asmuo privalo gerbti ir laikytis Rusijos įstatymų. Neleisime, kad kas nors bandytų kurstyti etninę nesantaiką“, – sakoma regiono administracijos paskelbtame pareiškime.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sakė, kad situacija bus aptarta eiliniame Saugumo tarybos posėdyje.

Rusijos socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti įkaitais paimti kalėjimo prižiūrėtojai, kai kurie iš jų – kruvini.

REKLAMA

REKLAMA

Juose taip pat matyti, kad įkaitų pagrobėjai laikė su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS) susijusias vėliavas.

Tačiau naujienų agentūra AFP negalėjo patikrinti šių vaizdų autentiškumo.

Iš viso kolonijoje laikoma per 1,2 tūkst. kalinių.

FSIN teigimu, incidentas įvyko per kalėjimo drausmės komisijos posėdį.

Birželį su IS susiję kaliniai surengė išpuolį kalėjime pietinėje Rostovo srityje.

Tąkart po kelias valandas trukusio susirėmimo Rusijos specialiosios pajėgos nukovė užpuolikus ir išlaisvino įkaitus paimtus sargybinius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šie incidentai įvyko po to, kai kovo mėnesį IS kovotojai Pamaskvės koncertų salėje surengė teroristinį išpuolį ir nužudė 145 žmones. Tai buvo daugiausiai aukų pareikalavęs teroro aktas Rusijoje per pastaruosius du dešimtmečius.

Atsakomybę už išpuolį prisiėmė IS padalinys Vidurinėje Azijoje, o keturi įtariamieji šauliai, kurie šiuo metu yra suimti, yra Tadžikistano piliečiai.

Milijonai žmonių iš Vidurinės Azijos, kuri kadaise priklausė Sovietų Sąjungai, gyvena Rusijoje, daugelis jų dirba žemos kvalifikacijos darbus, kad galėtų siųsti pinigus šeimoms.

IS ne kartą žadėjo atakuoti Rusiją dėl jos paramos Sirijos lyderiui Basharui al Assadui.