Rusijos okupantai Kyjive nužudė žurnalistę

„The Guardian“ rašo, kad Rusijos vykdomus karo nusikaltimus Ukrainoje filmuojanti „The Insider“ žurnalistė ir aktyvistė Oksana Baulina buvo nužudyta Kyjivo srityje Rusijos kariuomenės vykdomos atakos metu.

Kartu su nužudyta žurnaliste buvę žmonės taip pat buvo sužeisti, jie paguldyti į ligoninę.

Be to, įvykdytos atakos metus žuvo ir dar vienas civilis.

O. Baulina Ukrainoje rengė reportažus iš Lvivo ir Kyjivo sričių. Savo profesinėje srityje siekė parodyti Rusijos valdžios korupcinius saitus.

