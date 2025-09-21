Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Rusija pažėidė Baltijos šalies orų erdvę – pakelti naikintuvai: „Mums visiškai nepriimtina“

2025-09-21 08:22 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 08:22

Estija tinkama vadina reakciją į Rusijos įvykdytą jos oro erdvės pažeidimą

Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras tinkama pavadino savo šalies ir NATO reakciją į Rusios įvykdytą jos oro erdvės pažeidimą.

0

Incidentas parodė, kad NATO oro gynyba veikia efektyviai ir gerai ir kad yra pasirengimas, esant reikalui, panaudoti jėgą, sakė jis šeštadienį po susitikimo parlamente Taline.

Čia į neeilinį posėdį buvo susirinkę Nacionalinis gynybos bei Užsienio reikalų komitetai. Ir užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna sakė: „NATO reagavo tinkamai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Estijos duomenimis, penktadienį trys Rusijos naikintuvai netoli Vaindloo neteisėtai įskrido į Baltijos ES ir NATO šalies oro erdvę. NATO reagavo iš karto ir į orą pakėlė Estijoje dislokuotus Italijos naikintuvus F-35, kad šie perimtų rusų orlaivius.

„NATO veikia tiksliai taip, kaip sutarta. Tiesioginės karinės grėsmės Estijai nebuvo, tačiau mums visiškai nepriimtina, kad Rusija pažeidžia Estijos ir NATO oro erdvę“, – sakė M. Tsahkna.

Estija po incidento paprašė konsultacijų pagal NATO sutarties 4 straipsnį. Šis numato konsultacijas su sąjungininkėmis, jei kuri nors Aljanso šalis mato išorinę grėsmę. 

Rusijos vykdomi oro erdvės pažeidimai pastaruoju metu vis labiau kelia nerimą NATO sąjungininkėms Europoje. H. Pevkuras padažnėjusias provokacijas pavadino dalimi strategijos, kuria Vakarams signalizuojama, kad jų prioritetas turi būti savigyna, o ne parama Ukrainai.

