Rusija apkaltino Ukrainą puolimu, rusų pasieniečiai „prašo įsikišti kariuomenę“

Pirmadienį Rusijos okupuotų Donbaso teritorijų atstovai paskelbė apie apšaudytas civilių gyvenvietes, mokyklas, o šalies pasieniečiai paskelbė apie tariamai įvykdytą įsiveržimą iš Ukrainos teritorijos. Ukraina kaltinimus neigia ir tvirtina, kad smogikai patys chaotiškai šaudo, įskaitant ir į jų kontroliuojamoje teritorijoje esančius objektus.

15:37 | Pušilinas paprašė V. Putino pripažinti Donecko Liaudies Respublikos nepriklausomybę

„RIA Novosti“ skelbia, kad marionetinės valdžios atstovas Denisas Pušilinas kreipėsi į Rusijos prezidentą V. Putiną su prašymu pripažinti DLR nepriklausomybę. Analogišką prašymą pateikė ir kitos „respublikos“ vadovas Leonidas Pasečnikas.

14:51 | Rusijos kariuomenė: Ukrainos diversantai įsiveržė, buvo nukauti, jų kūnus išsivežė atvažiavę šarvuočiai

Rusijos propaganda pastarosiomis dienomis skelbia vis labiau neįtikėtinas istorijas apie tariamus Ukrainos išpuolius. Pirmadienį šalies kariuomenės Pietinės apygardos atstovai paskelbė, kad iš Ukrainos į šalies teritoriją buvo įsiveržę „diversantai“. Rusų teigimu, 5 iš jų pavyko nukauti, tačiau „atvažiavo šarvuočiai, susirinko kūnus ir staigiai dingo Ukrainos teritorijoje“. Vėliau buvo patikslinta, kad Rusijos kariuomenės pajėgos sunaikino du šarvuočius, tačiau išsamesnės informacijos apie įvykį nėra pateikiama.

Ukrainos kariuomenės atstovai eilinį sykį paneigė šią informaciją, patvirtindami, kad jokių puolamųjų veiksmų Donbase, ar tuo labiau Rusijos teritorijoje, nėra vykdoma.

14:14 | Neoficialiais duomenimis įvykdytas išpuolis Luhansko šiluminės elektrinės stoties apylinkėse

Vaizdo įraše, kuris pasirodė Rusijos „Telegram“ naujienų kanaluose, liudininkas rodo vaizdus iš Luhansko šiluminės elektrinės apylinkių. Matyti didelis gaisras ir girdimi šūviai tolumoje.

14:07 | Kremlius: V. Putinas antradienį susitiks su Azerbaidžano prezidentu Ilhamu Alijevu

Rytoj susitinkantys Rusijos ir Azerbaidžano prezidentai pasirašys sąjunginio bendradarbiavimo sutartį. Skelbiama apie naują, „sąjunginį“ abiejų šalių bendradarbiavimo lygį.

12:58 | Rusijos federalinio saugumo tarnyba: visiškai sugriautas pasienio patikros punktas

Rusijos FST paskelbė, kad šįryt buvo visiškai sugriautas pasienio su Ukraina patikros punktas Rostovo srityje, apie 150 metrų nuo sienos su kaimynine valstybe. „Readovka“ skelbiama, kad vaizdo įraše matyti sunaikintas pasienio patikros punkto sandėlis. Sprogimo metu žmonių aplink nebuvo, niekas nenukentėjo. Rusijos saugumiečiai tvirtina, kad artilerijos sviedinys atskriejo iš Ukrainos teritorijos.

11:42 | J. Borrellis: ES sankcijos Rusijai jos įsiveržimo į Ukrainą atveju jau parengtos

Europos Sąjunga baigė rengti sankcijas Rusijai, kurios bus įvestos, jei šalis įsiverš į Ukrainą, pirmadienį pranešė Bendrijos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis.

„Darbai baigti; esame pasirengę. Atėjus laikui sušauksiu skubų ES užsienio reikalų ministrų susitikimą ir pristatysiu šias sankcijas“, – sakė J. Borrellis.

„Tačiau dirbame, kad tokia akimirka neateitų. Ir tikiuosi, kad ji neateis“, – sakė Bendrijos diplomatijos vadovas.

Išvakarėse Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis pareiškė, kad ES pasirengusi bet kokiems įvykiams Ukrainoje, bet vis dar pasikliauna diplomatija.

Anksčiau Briuselis pranešė, kad bloko užsienio reikalų ministrai pirmadienį aptars padėtį Ukrainos ir Rusijos pasienyje, tačiau sankcijų klausimo nesvarstys.

„Nesvarstysime sankcijų, kurios būtų įvestos Rusijai Ukrainos užpuolimo atveju, kol užpuolimas neįvyko. Tačiau jei taip nutiks, sankcijos atsidurs ant stalo, bus aptartos ir priimtos per labai trumpą laiką. Be to, iki to laiko jos bus suderintos su mūsų partneriais“, – penktadienį per spaudos konferenciją kalbėjo vienas ES aukšto rango pareigūnas.

Kaip sankcijų įvedimo priežastį jis įvardijo „rusų pajėgų įsiveržimą į Ukrainos vyriausybės kontroliuojamą teritoriją“.

Tuo metu Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pirmadienį pareiškė, kad ir be Rusijos ginkluotųjų pajėgų įsiveržimo Ukraina jau yra užpulta, todėl ES turi pradėti kalbėti apie sankcijas Kremliui.

„Ukraina jau yra užpulta, todėl apie sankcijas kalbėti turime pradėti jau dabar, nelaukiant karinės atakos“, – prieš Briuselyje vyksiantį ES Užsienio reikalų tarybos posėdį žurnalistams sakė ministras.

11:40 | DLR praneša apie „Rusijos pasienyje vykstančius mūšius“

DLR vadovaujantis Denisas Pušilinas pareiškė, kad „labai pablogėjo situacija Mariupolio apylinkėse“, o karo veiksmai „vyksta prie pat Rusijos sienos“.

11:29 | Kremlius dar nemato galimybių susitikimui

Kremlius pirmadienį pareiškė, kad dar per anksti organizuoti Rusijos lyderio Vladimiro Putino ir JAV prezidento Joe Bideno susitikimą, Paryžiui paskelbus apie tokio susitikimo, kuriuo būtų siekiama išsklaidyti įtampą dėl Ukrainos, galimybę.

„Dar per anksti kalbėti apie kokius nors konkrečius planus dėl kokių nors viršūnių susitikimų organizavimo“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

„Be abejo, esant būtinybei Rusijos ir JAV prezidentai bet kurią akimirką gali nuspręsti dėl telefoninių ar asmeninių kontaktų“, – sakė D. Peskovas, bet pridūrė, kad kol kas nėra „jokių konkrečių planų“.

Į patikslinamąjį klausimą, ar Kremlius tikėtinu laiko būtent dviejų prezidentų susitikimą, D. Peskovas atsakė: „Susitikimas įmanomas, jei valstybės vadovai nuspręs, kad jis tikslingas. Šiuo metu esama tikslaus ir konkretaus suvokimo, kad būtina tęsti dialogą ministrų lygiu.“

10:37 | Putinas sušauks skubų Saugumo Tarybos susitikimą

V. Putinas sušauks skubų Rusijos Saugumo Tarybos susitikimą, skelbia Kremlius. Jo metu gali būti priimtas sprendimas įvesti į de facto okupuotas Ukrainos teritorijos Rusijos kariuomenę.

10:26 | Pranešimai apie apšaudytas mokyklas

Kremliaus kontroliuojami smogikai skelbia apie dviejų priemiesčio mokyklų apšaudymą. Nepripažintos „Donecko Liaudies Respublikos“ (DLR) atstovai tvirtina, kad į mokyklas pataikė Ukrainos kariuomenės sviediniai. Aukų ar nukentėjusiųjų nėra, o Ukraina tvirtina, kad laikosi ugnies nutraukimo režimo.

Rusijos kontroliuojamos DLR valstybės saugumo ministerija taip pat pranešė, kad vyksta vienos amunicijos saugyklos šturmas – „į Donecko teritoriją pateko diversijos grupė“. Anksčiau savaitgalį taip pat buvo parodytas vienos iš tokių tariamų grupių neutralizavimo vaizdo įrašas, sulaukęs kritikos dėl patikimumo.

Vasario 21-osios rytą taip pat buvo paviešintas vaizdo įrašas, kuriame, kaip teigiama, pavaizduotas žuvęs Donecko gyventojas, atsidūręs artilerijos pabūklo užtaiso sprogimo vietoje.

Ukrainos kariuomenės štabe tvirtinama, kad šalis laikosi ugnies nutraukimo režimo ir neduoda pagrindo agresyviems priešo veiksmams. „L/DLR“ smogikai patys chaotiškai apšaudo infrastruktūros objektus“, – skelbiama ukrainiečių pranešime.

09:55 | EK vadovė: Rusija bus atkirsta nuo pasaulio finansų rinkų, jei užpuls Ukrainą

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusija bus atkirsta nuo tarptautinių finansų rinkų ir nebegalės importuoti iš Vakarų šalių svarbių prekių, jei užpuls Ukrainą.

„Rusija iš esmės būtų atkirsta nuo tarptautinių finansų rinkų“, – vokiečių transliuotojui ARD sakė U. von der Leyen.

Ji pridūrė, kad jei padėtis paaštrėtų, Rusijai taip pat būtų suvaržytos galimybės importuoti „visas mūsų gaminamas prekes, gyvybiškai reikalingas jos ekonomikai modernizuoti ir diversifikuoti“.

Pasak U. von de Leyen, Rusijos Achilo kulnas yra jos priklausomybė nuo iškastinio kuro eksporto.

„Jie [angliavandeniliai] sudaro du trečdalius Rusijos eksporto, o eksporto pajamos sudaro pusę šalies biudžeto“, – kalbėjo EK vadovė.

Anot jos, šiems Rusijos ekonomikos sektoriams reikalinga modernizacija, o „ji taptų neįmanoma, jei būtų įvestos tolesnės sankcijos“.

Tačiau EK vadovė pabrėžė, kad naujų sankcijų nebus, kol „nebus surengta invazija“.

Pasak U. von der Leyen, „perėjimas prie sankcijų yra rimtas dalykas“, todėl Rusijai turi būti suteiktas „šansas grįžti prie diplomatijos ir derybų stalo“.

„Šis langas tebėra atviras“, – sakė EK pirmininkė.

09:40 | JAV: Rusija parengė ukrainiečių, kuriuos reikia „nužudyti ar nusiųsti į stovyklas“, sąrašą

Jungtinės Valstijos įspėjo Jungtines Tautas, kad Rusija parengė ukrainiečių, kuriuos invazijos atveju reikia „nužudyti ar nusiųsti į stovyklas“, sąrašą, rodo JT vyriausiajai žmogaus teisių komisarei nusiųstas laiškas.

08:55 | JAV ambasada įspėja apie galimus teroro išpuolius Rusijoje

JAV ambasada Maskvoje vėlai sekmadienį įspėjo amerikiečius dėl galimų teroristinių išpuolių viešose vietose Rusijoje, įskaitant pasienį su Ukraina, kur Kremlius sutelkė gausias pajėgas potencialiam įsiveržimui.

06:52 | Baltieji rūmai: J. Bidenas su V. Putinu susitiks, „jei nebus įvykusi invazija“

JAV prezidentas Joe Bidenas iš principo sutiko susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, jei Maskva neįsiverš į Ukrainą, sekmadienį nurodė Baltieji rūmai, patvirtindami ankstesnį Prancūzijos pranešimą.