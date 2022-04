Putino pakaliką Viktorą Medvedčuką sulaikė Ukrainos saugumo tarnyba

Teigiama, kad prokremliškos partijos „Opozicijos paltforma“ deputatas yra kaltinamas tėvynės išdavyste, o vasarį jam pavyko pabėgti nepaisant paskirto namų arešto.

Apie sučiuptą V. Medvedčuką socialiniame tinkle pranešė pats Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

⚡️BREAKING: Pro-Kremlin lawmaker, Putin's crony Medvedchuk captured.



Zelensky announced that Viktor Medvedchuk, a lawmaker with the pro-Kremlin party Opposition Platform was captured by the Security Service. Medvedchuk is accused of treason. He escaped house arrest in February. pic.twitter.com/M3SIi65uht