  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzijos premjeras Lecornu atlaikė pirmąjį iš dviejų balsavimų dėl nepasitikėjimo

2025-10-16 13:19 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 13:19

Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastienas Lecornu parlamente atlaikė pirmąjį iš dviejų balsavimų dėl nepasitikėjimo – kraštutinių kairiųjų siūlymas buvo atmestas.

Prancūzijos prezidentas naujuoju premjeru paskyrė gynybos ministrą S. Lecornu (kairėje). EPA-ELTA nuotr.

Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastienas Lecornu parlamente atlaikė pirmąjį iš dviejų balsavimų dėl nepasitikėjimo – kraštutinių kairiųjų siūlymas buvo atmestas.

0

Už vyriausybės nušalinimą balsavo iš viso 271 įstatymų leidėjas, tačiau to nepakako, nes surinkti daugumai reikėjo 289 balsų.

S. Lecornu dabar turės atlaikyti antrąjį balsavimą dėl nepasitikėjimo, kurį pateikė Marine Le Pen kraštutinės dešinės „Nacionalinis sambūris“ ir jo sąjungininkai. Manoma, kad S. Lecornu centro dešinės vyriausybė atlaikys ir šį balsavimą.

S. Lecornu šansai išlikti poste pagerėjo, kai jam pavyko užsitikrinti socialistų paramą, sustabdžius nepopuliarią prezidento Emmanuelio Macrono pensijų reformos nuostatą, pagal kurią pensinis amžius būtų padidintas nuo 62 iki 64 metų.

Jei S. Lecornu atlaikys ir antrąjį balsavimą, jo vyriausybė galės tęsti sudėtingą užduotį – stengtis, kad būtų patvirtintas kitų metų biudžetas, kuris numato didelius išlaidų karpymus ir naujas mokestines priemones.

Pralaimėjimas greičiausiai lemtų parlamento paleidimą ir naujus rinkimus, nes nemanoma, kad E. Macronas ryžtųsi paskirti naują ministrą pirmininką vyriausybei sudaryti.

Nuo E. Macrono 2024 m. viduryje paskelbtų pirmalaikių parlamento rinkimų Nacionalinė Asamblėja yra susiskirsčiusi į kelis politinius blokus, iš kurių nė vienas neturi valdančiosios daugumos arba negali sudaryti stabilios koalicijos. S. Lecornu ministrų kabinetas yra jau ketvirtoji vyriausybė nuo tų rinkimų.

Didelė valstybės skola rodo būtinybę pasiekti visų partijų susitarimą dėl išlaidų mažinimo, tačiau gilūs partijų nesutarimai blogina visuomenės nuotaikas ir didina politinį nestabilumą šalyje.

Abu S. Lecornu tiesioginiai pirmtakai – Michelis Barnier ir François Bayrou – prarado pasitikėjimą Prancūzijoje, turinčioje antrąją pagal dydį euro zonos ekonomiką, bandydami įvesti nepopuliarias taupymo priemones.

Į viršų