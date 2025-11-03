 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Per 6,3 balo stiprumo žemės drebėjimą Afganistane žuvo mažiausiai 9 žmonės

2025-11-03 06:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 06:58

Per 6,3 balo stiprumo žemės drebėjimą Šiaurės Afganistane, institucijų duomenimis, žuvo mažiausiai devyni žmonės. 

Afganistanas (nuotr. SCANPIX)

Per 6,3 balo stiprumo žemės drebėjimą Šiaurės Afganistane, institucijų duomenimis, žuvo mažiausiai devyni žmonės. 

REKLAMA
0

Samangano provincijoje žuvo penki asmenys, pirmadienį pranešė Afganistano kovos su katastrofomis tarnyba. Balcho provincijoje pranešama apie keturis žuvusiuosius.

JAV Geologijos tarnybos (USGS) duomenimis, 6,3 balo stiprumo žemės drebėjimas įvyko vėlų sekmadienio vakarą netoli Mazari Šarifo miesto 28 km gylyje. Samangno provincijoje sužeista daugiau kaip 140 žmonių. Dauguma jų, suteikus medicininę pagalbą, grįžo namo. Balcho provincijoje, sveikatos institucijų teigimu, sužeistųjų yra 120.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žemės drebėjimas buvo juntamas ir už šimtų kilometrų esančioje sostinėje Kabule, pasakojo agentūros AFP korespondentai. Mazari Šarife daug žmonių, baimindamiesi, kad jų namai gali griūti, išbėgo į gatves.

REKLAMA
REKLAMA

Rugpjūčio pabaigoje per 6 balų stiprumo žemės drebėjimą Rytų Afganistane žuvo daugiau kaip 2 tūkst. 200 žmonių. Prieš dvejus metus per drebėjimą Herato regione netoli sienos su Iranu žuvo daugiau kaip 1 tūkst. 500 žmonių, buvo sugriauta per 63 tūkst. pastatų.

Šalyje Hindukušo regione, kur susiduria dvi tektoninės plokštės, požeminiai smūgiai yra dažni. Nuo 1900 m., Britų geologijos tarnybos duomenimis, užregistruota 12 žemės drebėjimų, kurių stiprumas buvo didesnis nei 7 balai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų