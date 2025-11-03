Per 6,3 balo stiprumo žemės drebėjimą Afganistane žuvo mažiausiai 9 žmonės

Samangano provincijoje žuvo penki asmenys, pirmadienį pranešė Afganistano kovos su katastrofomis tarnyba. Balcho provincijoje pranešama apie keturis žuvusiuosius.
JAV Geologijos tarnybos (USGS) duomenimis, 6,3 balo stiprumo žemės drebėjimas įvyko vėlų sekmadienio vakarą netoli Mazari Šarifo miesto 28 km gylyje. Samangno provincijoje sužeista daugiau kaip 140 žmonių. Dauguma jų, suteikus medicininę pagalbą, grįžo namo. Balcho provincijoje, sveikatos institucijų teigimu, sužeistųjų yra 120.
Žemės drebėjimas buvo juntamas ir už šimtų kilometrų esančioje sostinėje Kabule, pasakojo agentūros AFP korespondentai. Mazari Šarife daug žmonių, baimindamiesi, kad jų namai gali griūti, išbėgo į gatves.
Rugpjūčio pabaigoje per 6 balų stiprumo žemės drebėjimą Rytų Afganistane žuvo daugiau kaip 2 tūkst. 200 žmonių. Prieš dvejus metus per drebėjimą Herato regione netoli sienos su Iranu žuvo daugiau kaip 1 tūkst. 500 žmonių, buvo sugriauta per 63 tūkst. pastatų.
Šalyje Hindukušo regione, kur susiduria dvi tektoninės plokštės, požeminiai smūgiai yra dažni. Nuo 1900 m., Britų geologijos tarnybos duomenimis, užregistruota 12 žemės drebėjimų, kurių stiprumas buvo didesnis nei 7 balai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!