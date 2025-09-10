Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Pašautas įtakingas Trumpo sąjungininkas, aiškėja jo būklė

Papildyta 23:21
2025-09-10 21:53
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-09-10 21:53

Įtakingas JAV dešiniųjų pažiūrų aktyvistas ir „Turning Point USA“ vykdantysis direktorius Charlie Kirk trečiadienį buvo pašautas, skelbia „The Guardian“.

Donaldas Trumpas ir Charlie Kirk (nuotr. SCANPIX)

8

Jis pašautas universitete Jutoje, diskusijos metu.

Kirko būklė – kritinė

Socialiniuose tinkluose plintančiuose vaizdo įrašuose matyti, kad Ch. Kirkas buvo pašautas, kai kalbėjo ir sėdėjo Jutos slėnio universiteto kieme, palapinėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šūvis pataikė jam į kaklą, iš karto pasipylė daug kraujo. Skelbiama, kad paleistas buvo tik vienas šūvis, įtariamasis dar nesulaikytas.

Jutos senatorius Mike Lee sako, kad atidžiai stebi situaciją Jutos slėnio universitete.

„Prašau prisijungti prie manęs ir melstis už Charlie Kirką ir ten susirinkusius studentus“, – sako jis.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino melstis už Ch. Kirką.

„Visi turime melstis už Charlie Kirką, kuris buvo pašautas. Jis iš esmės yra puikus vaikinas. DIEVE, LAMINK JĮ!“ –  savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.

Jutos slėnio universiteto policijos atstovė Christine Nelson patvirtino tik tiek, kad „iš tiesų buvo paleisti šūviai. Paprašėme žmonių likti savo vietose“.

Ch. Kirkas yra ligoninėje, jo būklė kritinė, skelbia „AP“.

Ir vėl
Ir vėl
2025-09-10 21:59
Eilinį kartą leftistai siautėja? Ar kas čia?
Atsakyti
Komentatorius
Komentatorius
2025-09-10 22:53
Kas ten JAV darosi po šitų job@nų leftistų Bideno, Obamos ir kitų iškrypėlių valdymo.
Atsakyti
