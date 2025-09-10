Pašautas įtakingas Trumpo sąjungininkas, aiškėja jo būklė

Jis pašautas universitete Jutoje, diskusijos metu.
Kirko būklė – kritinė
Socialiniuose tinkluose plintančiuose vaizdo įrašuose matyti, kad Ch. Kirkas buvo pašautas, kai kalbėjo ir sėdėjo Jutos slėnio universiteto kieme, palapinėje.
Šūvis pataikė jam į kaklą, iš karto pasipylė daug kraujo. Skelbiama, kad paleistas buvo tik vienas šūvis, įtariamasis dar nesulaikytas.
Jutos senatorius Mike Lee sako, kad atidžiai stebi situaciją Jutos slėnio universitete.
„Prašau prisijungti prie manęs ir melstis už Charlie Kirką ir ten susirinkusius studentus“, – sako jis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino melstis už Ch. Kirką.
„Visi turime melstis už Charlie Kirką, kuris buvo pašautas. Jis iš esmės yra puikus vaikinas. DIEVE, LAMINK JĮ!“ – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Jutos slėnio universiteto policijos atstovė Christine Nelson patvirtino tik tiek, kad „iš tiesų buvo paleisti šūviai. Paprašėme žmonių likti savo vietose“.
Ch. Kirkas yra ligoninėje, jo būklė kritinė, skelbia „AP“.
