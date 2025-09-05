Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Pasaulis pagal Trumpą: JAV Gynybos departamentas keis pavadinimą

2025-09-05 17:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-05 17:43

Pasak Baltųjų rūmų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketina pervadinti JAV Gynybos departamentą, kitaip žinomą kaip Pentagoną, į Karo departamentą, rašo „Sky News“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Pasak Baltųjų rūmų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketina pervadinti JAV Gynybos departamentą, kitaip žinomą kaip Pentagoną, į Karo departamentą, rašo „Sky News“.

REKLAMA
0

JAV prezidentas šiandien pasirašys vykdomąjį įsakymą, leidžiantį jį naudoti kaip antrinį pavadinimą didžiausiai JAV vyriausybės organizacijai.

P. Hegsethas galės vadintis „karo sekretoriumi“

Tai taip pat reiškia, kad gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas oficialiuose pranešimuose ir ceremonijose galės save vadinti „karo sekretoriumi“.

Norint visiškai pakeisti departamento pavadinimą, reikės Kongreso pritarimo, tačiau Baltieji rūmai teigia, kad vykdomasis įsakymas įpareigos P. Hegsethą pradėti šį procesą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų