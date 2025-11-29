 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Padaugėjo aukų po Rusijos atakos Kyjive: žuvo 2 žmonės, 15 sužeista, tarp jų vaikas

Atnaujinta 10.12 val.
2025-11-29 07:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-29 07:55

Per naktinį Rusijos oro smūgį prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, naujais duomenimis, žuvo 2 žmonės ir dar 15 buvo sužeisti. Tai pranešė Kyjivo  karinė administracija.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

8 sužeistieji, įskaitant vaiką, buvo atvežti į ligonines, pareiškė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.

V. Klyčko paragino žmones per ataką likti slėptuvėse. Keliose miesto dalyse apgadinta gyvenamųjų pastatų ir automobilių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie vidurnaktį Ukrainos sostinėje girdėjosi smarkūs sprogimai. Pasak Kyjivo karinės administracijos vadovo Tymuro Tkačenkos, virš miesto buvo „priešo dronai“, buvo aktyvuota oro gynyba. 

T. Tkačenka tinkle „Telegram“ informavo, kad rusų dronai smogė teritorijai miesto centre bei rytiniams priemiesčiams.

