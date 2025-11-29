Padaugėjo aukų po Rusijos atakos Kyjive: žuvo 2 žmonės, 15 sužeista, tarp jų vaikas

8 sužeistieji, įskaitant vaiką, buvo atvežti į ligonines, pareiškė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.
V. Klyčko paragino žmones per ataką likti slėptuvėse. Keliose miesto dalyse apgadinta gyvenamųjų pastatų ir automobilių.
Apie vidurnaktį Ukrainos sostinėje girdėjosi smarkūs sprogimai. Pasak Kyjivo karinės administracijos vadovo Tymuro Tkačenkos, virš miesto buvo „priešo dronai“, buvo aktyvuota oro gynyba.
T. Tkačenka tinkle „Telegram“ informavo, kad rusų dronai smogė teritorijai miesto centre bei rytiniams priemiesčiams.
